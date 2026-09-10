Modificación presupuestal de la Intendencia de Maldonado se aprobó con propuestas de la oposición para reforzar programas sociales

Buena parte de las reasignaciones surgen del gasto previsto originalmente para publicidad del intendente; el Frente Amplio votó el proyecto, pero consideró que la inversión “aún resulta insuficiente”.

La modificación presupuestal 2027-2030 de la Intendencia de Maldonado quedó aprobada en la madrugada de este jueves, en una sesión extraordinaria de la Junta Departamental. La iniciativa del intendente Miguel Abella fue votada en general por la unanimidad de los ediles, al cabo de semanas de diálogo y negociaciones para incorporar ajustes y aditivos al proyecto que ingresó al legislativo el 24 de junio.

A raíz de esas conversaciones y de las comparecencias de alcaldes y jerarcas de la administración en la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones, el Ejecutivo incorporó propuestas de las bancadas del Frente Amplio y el Partido Colorado y del sector nacionalista Unión y Cambio, con énfasis en las políticas sociales, sin incrementar el monto global del presupuesto. Los ajustes y reasignaciones están destinados a reforzar partidas de alimentación, subsidios de alquiler para hogares monoparentales, cupos para el programa Uruguay Impulsa, fortalecimiento técnico de Gestión Ambiental, transporte en Pan de Azúcar, un horno crematorio para Maldonado y un camión barométrico para La Capuera.

El documento final también establece un refuerzo económico para los presupuestos participativos de los municipios, crea el programa “Boleto dorado departamental” (orientado a personas mayores residentes en el departamento) y modifica el programa Sello Verde (distinción oficial de la IDM para empresas que demuestren buenas prácticas y compromiso ambiental), adicionando la posibilidad de otorgar incentivos y exoneraciones fiscales con anuencia de la Junta.

Por otra parte, se incluyó una nueva sección con cinco capítulos sobre modificaciones a la regla fiscal (un complemento establece que, ante un eventual incumplimiento del ratio de deuda, las medidas de contención recaerán sobre el gasto de funcionamiento y no sobre la inversión), medidas relativas a la protección del patrimonio material e inmaterial del departamento, la creación del Registro Departamental de Organizaciones No Gubernamentales, la regulación y limitaciones comerciales para grupos económicos y grandes superficies, y modificaciones al decreto departamental sobre regulación de aceras.

Reasignación de recursos por programa

Los ajustes, modificaciones y aditivos introducidos al proyecto de modificación presupuestal original se financiarán mediante la reasignación de gastos de funcionamiento entre distintas direcciones y departamentos de la IDM. Buena parte de los recursos se extraen del programa de Publicidad correspondiente al intendente.

El fortalecimiento de políticas alimentarias apunta a las personas mayores e implicó la reasignación anual de 2,4 millones de pesos desde el Departamento de Planeamiento y Presupuesto hacia el Departamento de Desarrollo e Integración Social. Para los subsidios de alquiler destinados a hogares monoparentales, se votó un incremento anual de 4,8 millones de pesos que se transfieren del rubro Publicidad del intendente al Departamento de Vivienda y Desarrollo Barrial.

El nuevo programa “Boleto dorado”, declarado “de interés departamental” para “garantizar la movilidad, autonomía e integración social de los adultos mayores” residentes, tendrá una asignación anual de diez millones de pesos. El monto se obtendrá del programa Plataformas, con destino al Departamento de Movilidad.

Para la ampliación de cupos del programa Uruguay Impulsa (de 15 a 100) se votó una reasignación anual de $ 9.520.700 desde el rubro de Publicidad del intendente hacia el Departamento de Desarrollo e Integración Social. Con esto se pretende incrementar las oportunidades de capacitación e inserción laboral a personas en situación de vulnerabilidad.

Con destino al fortalecimiento técnico en Gestión Ambiental, se aprobó un incremento de $ 3.500.000 anuales para el Departamento de Gestión Territorial (rubro Servicios profesionales y técnicos), provenientes de partidas de estudios y proyectos del Departamento de Planeamiento y Presupuesto.

El transporte público los fines de semana en Pan de Azúcar se financiará con una reasignación anual de $ 625.000 desde Publicidad del intendente hacia el Departamento de Movilidad, para garantizar la línea social de transporte de pasajeros en dicho municipio.

El programa de Presupuesto Participativo en los municipios logró una asignación adicional de diez millones de pesos anuales, financiados desde el rubro Otros servicios no personales del Departamento de Planeamiento y Presupuesto.

Para la instalación de un horno crematorio en la necrópolis de Maldonado, largamente reclamado por la comunidad, se dispuso una partida única de 20 millones de pesos a ejecutar en 2029; los fondos se transfieren desde el programa de Publicidad del intendente hacia el programa de Obras varias del Departamento de Planeamiento y Presupuesto.

En tanto, para la puesta en funcionamiento de un camión barométrico que atienda el déficit de saneamiento en La Capuera, se votó una partida única de cinco millones de pesos en el ejercicio 2027. El monto se redirige desde Publicidad del intendente hacia el rubro Máquinas y equipos del Departamento de Obras Públicas.

Ajustes a disposiciones preexistentes

El documento final modificó la sección sobre presupuesto participativo. Junto con el refuerzo económico equivalente a un 10% de lo asignado inicialmente, se estableció la obligatoriedad de que cada municipio destine al menos el 10% de su asignación anual al Presupuesto Participativo Joven (para jóvenes de 14 a 29 años), además de permitir hasta un 10% para proyectos comunitarios de índole social, cultural, ambiental o deportiva en bienes dados en comodato.

Por otra parte, en la sección referida al acuerdo con el sindicato de municipales (Adeom) y beneficios a funcionarios, se autorizó la inclusión en el pago de compensaciones especiales a funcionarios de necrópolis, inspectores del Departamento de Vivienda y cuadrillas del escalafón obrero de Limpieza Urbana dedicadas a recolección manual de residuos.

En el capítulo de beneficios fiscales y alivio tributario se añadieron las exoneraciones del impuesto a los terrenos baldíos y fijación del mínimo de la tasa de conservación de pavimento (2026-2030) para las localidades de Nueva Carrara, Cerros Azules, Km 110, Estación Las Flores y Los Talas. Asimismo, se aprobó el descuento del 50% de lo abonado en el Runaev vehicular en la tasa de habilitación de vehículos.

Para el FA, la inversión “es insuficiente”

Al fundamentar su voto, los ediles oficialistas eligieron destacar el “hito” que representa aprobar una modificación presupuestal que incluye propuestas de los partidos políticos con representación en la Junta, y defendieron el enfoque de la administración en las políticas sociales y las obras en los barrios.

Desde la oposición, el Frente Amplio reconoció la postura aperturista del intendente Abella –quien atendió casi todas las iniciativas planteadas por la fuerza política–, pero reiteró los cuestionamientos formulados durante la aprobación del presupuesto quinquenal con respecto a la inversión comparada con los gastos de funcionamiento.

En su informe en minoría, el FA aclaró que su voto en general no implica validar el diseño financiero global del gobierno departamental. La bancada marcó el debate de casi seis horas, al insistir en que el aumento de la inversión, mediante la transposición de rubros, “aún resulta insuficiente” teniendo en cuenta el incremento constante de la recaudación de la comuna y la magnitud de los aportes que recibe del gobierno nacional. Reiteró que el presupuesto está condicionado por el endeudamiento de la comuna, cuyo déficit acumulado se quintuplicó durante la década del exintendente Enrique Antía.

No obstante, el FA también resaltó el respeto y el diálogo que primó durante el tratamiento del proyecto y el resultado “productivo” para la población del departamento. El expediente estuvo 77 días a consideración de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde hubo 47 horas y media de análisis, se registraron 25 reuniones con 189 invitados y se generaron 1.028 páginas de versiones taquigráficas, según expuso el edil nacionalista Gonzalo Soria.