Ajuste presupuestal en Maldonado: bancada del FA planteó a la intendencia que destine a inversiones más del 20% del gasto

La bancada del Frente Amplio (FA) presentó este lunes propuestas para “fortalecer el articulado” del proyecto de la modificación presupuestal 2027-2030 tras el cierre de la ronda de comparecencias de jerarcas de la Intendencia de Maldonado (IDM) y municipios en la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones de la Junta de Maldonado.

En una rueda de prensa, el excoordinador de la bancada del FA y miembro de la Comisión de Presupuesto Juan Urdangaray afirmó que “las inversiones no pueden decaer como plantea esta modificación presupuestal, porque Maldonado seguirá creciendo”, por lo que solicitaron al Ejecutivo departamental “una trasposición fuerte en esta área”.

Señaló que actualmente “el total de inversiones significa un 15% del gasto que tiene la intendencia”. No obstante, la bancada entiende que “debe ser superior al 20%, tomando como promedio los últimos dos quinquenios donde las inversiones del total del gasto superaron este porcentaje”.

Las propuestas de inversión son variadas. Urdangaray destacó las vinculadas a la cultura, la movilidad y los servicios que presta la comuna, que fueron entregadas el sábado 5 al secretario general de la IDM, Álvaro Villegas. Por ejemplo, se plantea “aumentar de forma significativa los cupos del programa Uruguay Impulsa, que al momento la asignación en Maldonado es de 265 y la intendencia colabora con entre 15 y 18 cupos extras”.

Explicó que “en algunas localidades se inscriben más de 500 personas y solo hay diez o 15 cupos”. En ese sentido, comparó lo que la Intendencia de Montevideo destinará a este programa, “donde el aumento de cupos es de un 60%, mientras en Maldonado es de un poco más del 5%”; y se propone que la IDM “aporte unos 150 cupos extras”, al entender que “se destinan a cuestiones sociales que son urgentes atender, como las personas en situación de calle, [en situación de] discapacidad y las egresadas del sistema penitenciario”.

Sobre los presupuestos participativos

Urdangaray remarcó que “se celebra” la restitución de los presupuestos participativos que habían sido suprimidos por el exjefe comunal Enrique Antía, ya que “los vecinos en el territorio van a poder decidir de forma directa cuáles son sus obras”. Sin embargo, el FA propone que “el monto asignado [de diez millones de dólares] sea el doble, ya que hoy representa un 3,5% del total de gasto de inversiones”.

Por su parte, el edil Pablo Cicero indicó que el director de Descentralización de la IDM, Santiago Ferrer, le transmitió que el articulado en cuanto a este programa “era muy básico; había que incorporar varios aspectos como la edad de votación, quiénes votaban, cómo se identificaban, cómo se iban a elegir”.

A juicio de la oposición, preocupa “que el concejo [de cada municipio] iba analizar la viabilidad técnica de los proyectos y decidir cuáles pasaban y cuáles no por más que fueran viables o no”. En ese sentido, entiende que “la apertura debe ser a todos los proyectos que se presenten mientras sean técnicamente viables y presupuestalmente llevables”.

Otro de los puntos está vinculado al Sello Verde, una distinción que se le otorgará a micro, pequeñas y medianas empresas para “incentivar la reducción de impactos ambientales y formalizar las buenas prácticas”, según indica el proyecto. Con el fin de que se interesen en participar, el FA propone “acoplarlo a una exoneración del nuevo impuesto general ambiental para que “realmente el sello verde sea un distintivo que demuestre que se está trabajando sobre las buenas prácticas ambientales en el departamento”, dijo Cicero.

Sector del PN propuso “boleto dorado” para mayores de 70 años

Por otra parte, el sector nacionalista Unión y Cambio, que lidera el senador herrerista Rodrigo Blás, “comparte en general” la modificación presupuestal. No obstante, propuso al Ejecutivo implementar “un boleto dorado” en el transporte colectivo gratuito y dirigido a mayores de 70 años. Por este mecanismo, la IDM destinaría 600.000 dólares por año para mantener a ese grupo etario “cerca de la actividad social, ya que por su edad va quedando excluido del funcionamiento diario”, dijo Blás en una conferencia de prensa la semana pasada.

A su vez, se planteó un régimen de amnistía de tributos para pequeños contribuyentes con deudas de contribución inmobiliaria en un monto anual imponible de 25.000 pesos. Esto implica que “más de 30.000 deudores en el departamento tendrán la posibilidad de acceder a descuentos o beneficios, a un recálculo de la deuda para reincluirlos en el sistema”, destacó.

También se busca impedir que las grandes cadenas de supermercados instalen sucursales como almacenes de menos de 200 metros cuadrados cuando pertenezcan a un mismo grupo económico o su razón social sea la misma. Al instalarse en barrios como Maldonado Nuevo o en accesos a barrios como Lausana “destruyen al pequeño comerciante y la mano de obra”, opinó el senador.

Las citadas propuestas ya fueron acordadas con el intendente. No así la iniciativa de destinar cuatro millones de pesos anuales, en vez de dos millones y medio por año, para ampliar los subsidios de alquiler a hogares monoparentales, que “son 250 soluciones mínimas más para ese tipo de subsidios”.

Aditivos del Partido Colorado valorados “positivamente” por Abella

La bancada del Partido Colorado (Batllismo 100) entregó 26 propuestas al intendente Miguel Abella, el pasado 15 de julio, a modo de “aditivos” al proyecto de modificación presupuestal. Los planteos “fueron valorados positivamente” por Abella, según transmitió el secretario general Villegas a los ediles el pasado miércoles 2, informó la bancada mediante un comunicado.

Entre ellas se destacan la duplicación de recursos al Programa de Asistencia Alimentaria para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, que funciona mediante una gestión compartida entre la IDM, a través de su Dirección de Políticas Nutricionales, y el Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social, así como la creación de un registro de organizaciones no gubernamentales en la intendencia con resoluciones y/o colaboraciones otorgadas por esta. Además de que “se declare de interés departamental el relevamiento y recuperación del patrimonio material e inmaterial del departamento ante el crecimiento demográfico y el desarrollo de acciones para la preservación identitaria”.