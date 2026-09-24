Detuvieron a empresario inmobiliario de Piriápolis requerido por maniobras con terrenos en Punta Negra

Paulo Álvez integró en 2024 la lista de los nacionalistas Diego Echeverría y Enrique Antía, junto a otras personas implicadas en la red que falsificaba documentos para comercializar predios.

La Policía detuvo en la tarde de este jueves al empresario inmobiliario de Piriápolis que estaba requerido, junto a otras tres personas, como sospechoso de integrar una red que falsificaba documentos para apropiarse de terrenos en Punta Negra y comercializarlos. Paulo Álvez, dueño de la inmobiliaria homónima, fue interceptado en el aeropuerto de Carrasco.

Según la investigación conducida por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Sandra Fleitas, su inmobiliaria comercializaba terrenos cuyos poderes se fraguaban utilizando la firma y el sello de un escribano fallecido. Un empleado de la inmobiliaria, que identificaba los terrenos a apropiarse y que se hacía pasar por dueño para expulsar a los ocupantes bajo amenazas, fue imputado por asociación para delinquir, dos delitos de estafa y dos más de uso de documento público falso.

Tanto Álvez como su esposa, también requerida, son militantes del Partido Nacional e integraron la lista 133 que, en junio de 2024, postuló a Álvaro Delgado a la Presidencia de la República y al actual diputado Diego Echeverría a la Intendencia de Maldonado, con el respado de Enrique Antía.

En la misma lista figura una mujer imputada por asociación para delinquir y estafa que, tras lograr un acuerdo con la fiscalía, resultó condenada por la Justicia de Crimen Organizado a cumplir 18 meses de libertad a prueba.

La primera titular de la lista 133 fue Alicia Pimentel, madre de otros dos implicados en las maniobras, que actualmente trabaja en el Municipio de Piriápolis y que en 2020 fue candidata a alcaldesa por la lista 223 del sector Unión y Cambio, que lidera el senador Rodrigo Blás.