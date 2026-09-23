Emergencia del hospital de Maldonado: sindicato bloqueó camas hasta que ASSE provea una dotación adecuada en enfermería

En un comunicado destinado a que “los usuarios entiendan la situación”, la Comisión Interna afirmó que la escasez de personal genera demoras en la atención, además de sobrecarga y estrés laboral.

La Comisión Interna de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) en el Hospital Elbio Rivero divulgó, este miércoles, un comunicado dirigido a los usuarios para exponer la situación que atraviesa el área de emergencia de ese centro de referencia departamental, donde la falta de personal de enfermería genera “demoras, sobrecarga y estrés laboral”.

El sindicato advirtió que la emergencia atiende “más de 50 consultas por turno” y que la cantidad de camas es insuficiente para la demanda de un hospital con 80.000 usuarios. El número de funcionarios también es insuficiente: la emergencia debería contar con cinco enfermeros, pero “están trabajando dos o tres”, se informó a la diaria.

En ese contexto, el comunicado afirma que las demoras en la atención se deben a que “se priorizan las urgencias y las emergencias”. Si bien algunas consultas pueden resolverse en policlínica, como repetir medicación, tomar la presión, aplicar inyectables o hacer curaciones, “cuando un usuario está grave varios funcionarios deben atenderlo de inmediato, porque muchas veces no hay personal suficiente”, explica.

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Al cabo de asambleas mantenidas la semana pasada entre el equipo de enfermería y médicos de puerta, este miércoles el sindicato bloqueó dos de las cinco camas del área como forma de lograr “la dotación de enfermería necesaria”. Si bien la dirección, encabezada por la doctora Yaquelin Olmedo, “se comprometió a hacer gestiones” ante la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para reforzar el personal, esto no ocurría hasta octubre.

La supresión de las camas se mantendrá hasta que se concrete el compromiso de asignar a la emergencia la dotación de enfermería “adecuada”, indicaron las fuentes. Entretanto, la dirección “no debe intervenir ni revertir la medida” sindical, advirtieron.

Tras señalar que están luchando también “para conquistar un salario acorde a su responsabilidad”, la Comisión Interna reafirmó su compromiso con los usuarios y recordó que “la calidad de la atención depende de los recursos que el Estado le asigne a la salud pública”. “No somos un gasto, somos una inversión; inversión en su gente”, remarcó.