Dos proyectos inmobiliarios costeros preocupan al Movimiento Punta Ballena Protegida y desatan crítica desde el FA

La asociación civil cuestionó a la Intendencia de Maldonado por no comunicar ambas iniciativas a la comisión que elabora el plan local de ordenamiento territorial; ediles plantean no autorizar emprendimientos hasta que se apruebe.

El Movimiento Punta Ballena Protegida pidió a la Intendencia de Maldonado (IDM) que cite a la comisión técnica que elabora el Plan Local de la Microrregión de Punta Ballena , tras enterarse de manera extraoficial que la Junta Departamental evalúa conceder una excepción a la normativa para un fraccionamiento proyectado entre la ruta 10 y la playa.

Verónica Gómez Ferrari, una de las referentes de la organización en la citada comisión, indicó a la diaria que la presentación del fraccionamiento Verdes de la Ballena y su aval por parte de la IDM les tomó por sorpresa, ya que el proyecto no fue planteado por la comuna en el ámbito de la comisión.

“No puede ser que estemos elaborando un plan de ordenamiento territorial y que no nos llegue la información de lo que está pasando en el territorio”, cuestionó. La asociación civil se enteró del pase del expediente a la Junta Departamental a través de las redes sociales de ediles del Frente Amplio (ver recuadro).

Ahora, espera que el prosecretario de la IDM, Álvaro Villegas, presidente de la comisión técnica, explique “la omisión”. También le pedirán que “todas las actuaciones territoriales relevantes en trámite” lleguen a ese ámbito, “para poder analizar los expedientes en conjunto”.

Por último, la vocera aclaró que la intención del Movimiento Punta Ballena Protegida “no es intervenir en las competencias de la administración, ni prejuzgar”, sino que la comisión “debe tener conocimiento de los proyectos mientras construye colectivamente la planificación de Punta Ballena”.

Verdes de la Ballena, un barrio privado costero

La urbanización Verdes de la Ballena se proyecta en un padrón de 7,5 hectáreas que se extiende desde la ruta 10 –entre las calles Carlos Páez Vilaró y Puntas del Chileno – hasta la playa Cantamar. La excepción que analiza la Junta, desde principios de este mes, se plantea porque la manzana a fraccionar tiene 52.000 metros cuadros, superando el tamaño máximo de 40.000 metros exigidos por la norma de la zona (3.1.5.4 Piedras del Chileno).

Si el gobierno departamental avala la viabilidad del proyecto, el terreno será fraccionado en 31 lotes “con dimensiones variables superiores a los 1.000 metros cuadrados” para la construcción de viviendas en régimen de propiedad horizontal con áreas de amenidades; una cañada que lo atraviesa en sentido norte-sureste será conservada “sin alteraciones, en su estado natural”.

La propuesta es una versión modificada del masterplan presentado en 2024 por Gonzalo Puceiro en representación del Estudio Gómez Platero, el mismo que tramitó excepciones para el polémico barrio privado Reserva de Mar en Ocean Park, junto al arroyo El Potrero. Hace dos años proponía padrones desde 700 metros y, además de las viviendas, un edificio de 50 apartamentos.

Plano de los emprendimientos "Verdes de la Ballena" y "Cantamar", divulgados por el edil Juan Urdangaray.

“El proyecto apunta a una propuesta de baja densidad desestimando la posibilidad de generar bloques de media densidad contra la ruta”, destacó el gestionante en la memoria descriptiva. Luego señaló que, en cumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial, el desarrollista cederá los 150 metros de la faja costera, el 10% de área contra la ruta y una faja de 8,50 metros de ancho para permitir accesibilidad a la costa”.

Según la resolución de la IDM fechada el 31 de agosto, que determina el pase del expediente a la Junta, el proyecto deberá contar con autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente (MA) y el desarrollador tendrá un plazo para “cumplir con las exigencias impuestas, bajo apercibimiento de caducidad y sin derecho a indemnización”.

Cinco edificios en evaluación del MA

Entretanto, el Movimiento Punta Ballena Protegida analiza y genera insumos para la puesta de manifiesto que habilitó el MA para el proyecto Cantamar consistente en el fraccionamiento de tres padrones (2.728, 19.980 y 26.102) que suman 17,5 hectáreas y la construcción de cinco edificios de cinco pisos, de los cuales tres se encuentran dentro de los 250 metros de protección costera.

“Los bloques residenciales se dispondrán en forma curva, con una separación superior al mínimo normativo, favoreciendo la permeabilidad visual del conjunto hacia el sector costero”, además de contar con “sus circulaciones, estacionamientos, espacios comunes y amenidades”, detalla el Informe Ambiental Resumen elaborado por Enviro Consultores y presentado al MA en agosto pasado. . La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental clasificó el proyecto en la Categoría B, al considerar que “podría generar impactos ambientales negativos moderados, susceptibles de ser mitigados mediante la adopción de medidas adecuadas de gestión ambiental”.

Gómez Ferrari adelantó que la asociación civil presentará observaciones en la actual etapa de manifiesto, “porque es una zona muy sensible ambientalmente”. A fin de “analizar todos los aspectos”, solicitó al MA que prorrogue el plazo de 20 días dispuesto por ley para esta etapa, que puede extenderse por diez días más.