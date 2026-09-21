Mesa Afro de Maldonado rechazó dichos racistas del presidente de la Junta Departamental

“No es un hecho aislado, es una muestra más de un problema estructural”, afirmó la agrupación, que además propuso hacer talleres de formación en derechos humanos y políticas étnico-raciales dirigidos a toda la población.

La Mesa Afro de Maldonado manifestó su rechazo a declaraciones realizadas el pasado martes 15 por el presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Osvaldo Matteu. Las personas afrodescendientes “son seres humanos igual que nosotros, pero de distinto color de piel”, dijo el edil nacionalista durante un homenaje a Virginia Ferretti, militante por los derechos de las personas afrodescendientes, por la obtención del Premio Amanda Rorra 2026, otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social.

“Expresiones como las del edil nos ubican, una vez más, del lado de un ‘ellos’ al que hay que recordarle la propia humanidad, mientras que el ‘nosotros’ queda reservado para otros”, sostuvo la Mesa Afro en un comunicado, y afirmó que esta lógica es la que se viene “denunciando hace años” y se busca desnaturalizar.

Además, afirmó que Matteu “no habla a título individual, sino desde un lugar que construye un discurso público y posiciona políticamente a toda la sociedad de Maldonado frente al racismo”.

En esta línea, señaló que el episodio “no es un hecho aislado, es una muestra más de un problema estructural”, ya que el racismo “no se sostiene solo en el insulto o la agresión explícita, sino en estos gestos enmascarados de buenas intenciones que reafirman la distancia, la extrañeza, la idea de que lo afro es una excepción a validar y no una parte constitutiva de la sociedad”.

La agrupación resaltó que el hecho, ocurrido en el marco de un reconocimiento a la lucha antirracista, “muestra cuánto falta para que esos espacios dejen de estar atravesados por las mismas lógicas que dicen combatir”.

Quien ocupa un cargo de representación política “tiene una responsabilidad agravada”, por lo que “no puede ampararse en el desconocimiento para sostener discursos que reproducen racismo, porque su función exige lo contrario: informarse y actuar en consecuencia”, remarcó.

Más adelante, el comunicado señala que “el racismo no es solo una cuestión de sensibilidad y buena voluntad”, sino que está tipificado y es punible por las leyes 17.817, 19.122, 18.949 y los agravantes del Código Penal para delitos motivados por el color de piel o el origen étnico-racial.

Ante este episodio, la Mesa Afro de Maldonado propuso dar talleres de formación en derechos humanos y políticas étnico-raciales dirigidos a toda la población, y garantizar la aplicación “efectiva” de las leyes y políticas reparatorias vigentes, como las leyes 17.817 y 19.122 y el artículo 8 de la Constitución de la República, que “establecen acciones afirmativas para la población afrodescendiente”. Por último, reafirmó su compromiso de “no dejar de nombrar estas situaciones cada vez que se repitan”.