Historia de las luchas feministas rioplatenses: conversatorio en Piriápolis y presentación de libro sobre hitos en Argentina

Festejos frente al Congreso argentino, el 11 de diciembre de 2020, luego de que los legisladores aprobaran el proyecto de ley para legalizar el aborto.

Feministas Comunitarias organiza la actividad, que se hará este sábado en la Casa de la Cultura local, para reflexionar sobre aportes y producciones en ambos lados del río.

El colectivo Feministas Comunitarias de Piriápolis convoca al conversatorio “¿Qué sucede en Uruguay con las genealogías y la historia de las mujeres, sus aportes, producciones y luchas?”, sobre las luchas feministas en Argentina y Uruguay a lo largo de la historia. En este marco, la autora argentina Eugenia Izquierdo, licenciada en Cine y TV y doctora en Ciencias Sociales, presentará su libro Mujeres, luchas y conquistas, de 2022. La actividad se desarrollará este sábado en la Casa de la Cultura de Piriápolis de 18.00 a 20.00.

Durante el conversatorio participará, además de Izquierdo, la historiadora y docente uruguaya Graciela Sapriza. La invitación está dirigida a las personas interesadas en conocer el libro, la historia rioplatense en clave feminista y reflexionar a partir de la consigna “¿Cuál es la historia de lucha uruguaya que no podemos olvidar?”.

El objetivo es “entretejer en los feminismos” del Río de la Plata, sobre los puntos en común y el diálogo que siempre se ha dado y que continúa con respeto a lo que ocurre en ambas orillas y las propuestas que se generan”, apunta Feministas Comunitarias sobre la convocatoria.

Sobre Graciela Sapriza, resalta que “ha rescatado la lucha de las mujeres en Uruguay y las pone en diálogo con las del Río de la Plata, para explicar que las luchas de las mujeres son las que abrieron la puerta para una vida más digna de las mujeres e identidades disidentes”.

Izquierdo indicó a la diaria que “la idea es poner a dialogar el libro con la historia uruguaya”. Mencionó, por ejemplo, el caso de Paulina Luisi, la primera mujer médica en Uruguay, “quien viajó a Argentina a una serie de conferencias en el marco de la organización para llevar a cabo un proyecto de sufragio femenino [Ley 13.010]”.

201 hitos de conquista de derechos en Argentina

El libro Mujeres, luchas y conquistas, financiado por la Ley de Promoción Cultural, presenta de forma cronológica e ilustrada 201 acontecimientos que signaron la organización y lucha de las mujeres en Argentina por la conquista de sus derechos entre 1900 y 2020, con prólogo de la doctora en Letras cordobesa Lorena Fioretti Katz.

Izquierdo contó que se tomó seis años para sistematizar la información y recuperar imágenes destinadas a la línea de tiempo, e incluyó bibliografía clásica, biografías, artículos académicos y notas periodísticas, entre otros documentos obtenidos en el Archivo General de la Nación de Argentina, centros de documentación, bibliotecas y colectivos.

“Fue un desafío recuperar imágenes”, dijo, por ejemplo, en el caso de Irma Othar, la primera mujer en participar en la Convención Nacional Constituyente de Argentina y en integrar el comité ejecutivo del Partido Comunista, además fundadora del sindicato de las empleadas domésticas.

Además de material visual y escrito, en cada ejemplar se puede acceder a una infografía descargable e imprimible con una síntesis ilustrada de los acontecimientos reseñados.

Voto femenino, movimiento #NiUnaMenos y aborto legal

A lo largo de 200 páginas, Izquierdo conjuga su interés por las luchas feministas y su experiencia en la investigación y el tratamiento de archivos documentales, fotográficos y audiovisuales. Explicó que la idea de escribir este libro surgió con el propósito de “conocer qué procesos complejos hubo previo a 2015, cuando surgió el movimiento #NiUnaMenos, y dar respuesta a la serie de desconocimiento sobre determinadas mujeres que circulaba como información verídica en medios como La Nación”.

Entre los hitos, Izquierdo destacó la falta de participación política de las mujeres a lo largo del siglo XX, que denominó “la república sin ciudadanas”, ya que “por más de 50 años no votaron”, consagrando el primer sufragio femenino en 1951.

También la fundación del Primer Centro Feminista Argentino por parte de Alicia Moreau de Justo, en 1906, conocido por el nombre Centro Juana Manuela Gorriti “por el rechazo que el feminismo causaba”; la creación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en 1977 y la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer 25 de noviembre, en 1982.

Tras la restauración democrática en 1983, sucedieron acontecimientos importantes: la primera marcha por el Día Internacional de la Mujer en 1984; la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en 2005, que se convirtió en ley en diciembre de 2020; la asunción de la primera presidenta mujer, Cristina Fernández, en 2007, y la aprobación de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, en 2008.

Además, en 2010 fue la primera condena por delitos sexuales durante el terrorismo de Estado, se aprobó la Ley de Cupo Laboral para personas trans e intersex en 2015, se realizó el “tetazo”, una masiva protesta social por el derecho a la lactancia materna, en 2016.

Dos años después de aprobó la Ley Micaela y en 2020 se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que fue suprimido por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

Para conocer más sobre la publicación, se puede ingresar al sitio mujeresluchasyconquistas.com.ar.