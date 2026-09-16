Familia de joven hallada muerta en Punta del Este reclama segunda autopsia y cuestiona demoras judiciales

La tía de Pepa Almendra Vergara afirmó que el informe forense es “vago e impreciso” y cuestionó la suspensión de dos audiencias para solicitar un nuevo examen.

Patricia Vergara, tía de Pepa Almendra Vergara Di Benedetto, la joven de 18 años que encontraron muerta en la parada 5 de la playa Mansa en julio, salió al cruce de la Justicia que postergó, en dos oportunidades, una audiencia en la que la familia pretende solicitar una autopsia a cargo de una junta médico forense.

“Se pide que se celebre una audiencia para debatir la realización de un reexamen forense para conocer la verdad sobre la muerte de Pepa”, expresó Vergara el martes 15 al leer una proclama en el Centro de Justicia de Maldonado, en una rueda de prensa.

Aunque la Policía y la Fiscalía consideran que se trató de un caso de suicidio, la familia de la joven advierte que el informe elaborado por la médica forense Gabriela Volonté “es vago, impreciso y carente de rigor científico”.

“No se busca acusar a nadie ni anticipar conclusiones, sino que se realicen todos los estudios necesarios, que no queden dudas sin responder, que ninguna posibilidad deje de ser investigada y que la verdad sea buscada hasta el final con seriedad, rigurosidad y transparencia”, puntualizó Vergara. En ese sentido, sostuvo que “esa tranquilidad es lo mínimo” que merece la familia y “sobre todo Pepa”.

Prórrogas por sobrecarga de expedientes en Fiscalía

Vergara cuestionó que este martes se haya postergado, por segunda vez, una audiencia que inicialmente estaba fijada para el 8 de setiembre. Según expresó, la Fiscalía de cuarto turno pidió una prórroga por sobrecarga de expedientes, lo cual fue aceptado por la jueza Sylvana García Noroya con la advertencia de que la concedía “por única vez”.

El viernes 11, al enterarse de que García Noroya había sido trasladada, los abogados de la familia –Rafael Silva y Sebastián Beracochea– presentaron un escrito ante el Juzgado Letrado de Maldonado de 11º turno, “recordando la importancia y la urgencia de que la audiencia se celebrara en la fecha señalada”.

No obstante, menos de 24 horas antes de la instancia, fijada para este martes 15, se les comunicó de una nueva prórroga “porque la jueza de paz subrogante [Natalia Garavgno Etcheverry] tiene un importante volumen de trabajo en su sede de origen”. La audiencia quedó reprogramada para el 24 a las 15.00.

“Desgaste emocional devastador”

“Quizá para las instituciones se trate simplemente de cambiar una fecha en una agenda, pero para nosotros cada audiencia implica revivir la muerte de Pepa, prepararnos para enfrentar el dolor y juntar fuerzas para continuar buscando respuestas”, dijo Vergara. También señaló que la postergación de las audiencias “constituye un desgaste emocional devastador” y la prolongación de “una agonía que la familia no merece”.

En su opinión, el sistema judicial no ha demostrado la empatía, la humanidad ni la sensibilidad que exige una situación tan dolorosa. “No pedimos privilegios, pedimos que se respete nuestro derecho y se comprenda la urgencia de esta medida y que las dificultades administrativas de las instituciones no continúen recayendo sobre una familia que ya está atravesando un dolor irreparable”, expresó.

“Cada nueva demora nos lastima, revictimiza y aleja de la verdad”, dijo por último. Rodeada por excompañeros de estudio de la joven, clamó “¡Verdad y Justicia por la muerte de Pepa Almendra!”.