Punta del Este se prepara para una nueva carrera a beneficio de la Fundación Pérez Scremini

Se correrá este domingo para contribuir con el tratamiento oncológico integral y gratuito de niños, niñas y adolescentes de todo el país; en Maldonado hay 30 vinculados a la fundación.

La Fundación Pérez Scremini emprenderá este domingo 20 una nueva carrera solidaria en Punta del Este, en el marco de una iniciativa que se desarrollará en distintos puntos del país bajo el lema “Corré o caminá, lo importante es hacerlo juntos, juntos más lejos”. La propuesta, en apoyo al tratamiento de niñas, niños y adolescentes contra el cáncer, es abierta a toda la familia y se podrá participar en las modalidades de 5 y 10 kilómetros.

El recorrido se desarrollará por la zona costera de Punta del Este, con largada en Punta Shopping a las 9.00. Las inscripciones tienen un costo benéfico de $800 y se encuentran disponibles en Redtickets; quedan pocos lugares. El evento cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado (IDM), los ocho municipios, la Asociación de Atletas del Uruguay y organizaciones locales. No se suspenderá por lluvia, a menos que las condiciones del tiempo representen un riesgo para la integridad física de los participantes.

Quienes participen recibirán un kit que incluye la remera oficial de la carrera, sorpresas de empresas que apoyan la iniciativa y la medalla de la carrera, y podrá retirarse este jueves 17, el viernes 18 y el sábado 19, de 14.00 a 22.00, en Punta Shopping, con la cédula de identidad o una fotocopia y la firma del correspondiente deslinde de responsabilidad.

30 pacientes de Maldonado se tratan en la fundación

Este evento solidario está dirigido a familias, corredores, grupos de amigos y a toda la comunidad que desee sumarse para compartir una mañana de actividad física y contribuir a la cura del cáncer infantojuvenil. “La huella que dejás ese día llega mucho más lejos que la meta: ayuda a que niños y adolescentes de todo Uruguay accedan a un tratamiento personalizado, integral, gratuito y de excelencia”, detalla la convocatoria.

“Alrededor de 30 niños y adolescentes vinculados a la fundación se encuentran en distintas etapas de tratamiento o seguimiento en el departamento de Maldonado, incluyendo familias de San Carlos, Maldonado, Pan de Azúcar y Piriápolis”, informó la coordinadora de voluntariado de la fundación, Lara Quevedo, durante el lanzamiento de la carrera solidaria, la semana pasada. En todo el país “ingresan aproximadamente 150 nuevos pacientes por año con tratamiento oncológico y cerca del 51% proviene del interior del país”.

A su vez, resaltó que en Maldonado “existe una red de alrededor de 20 voluntarios que acompañan a los pacientes y sus familias, aunque hay muchos más que colaboran en eventos de recaudación”. Por otra parte, informó que “la tasa de curación del cáncer infantil es superior al 80% en Uruguay; una de las más altas de la región”. Para conocer más sobre la Fundación Pérez Scremini, ingresar en perezscremini.org.

Convenio con la intendencia para traslado de pacientes y apoyo psicológico

En este marco, la semana pasada la IDM celebró un convenio con la fundación hasta el final del actual gobierno departamental, con el objetivo de facilitar el acceso a apoyos sociales, logísticos y asistenciales para pacientes del departamento, “priorizando aquellos en situación de vulnerabilidad económica”, según indica el convenio, al que accedió la diaria. No obstante, el documento no especifica el monto que destinarán las distintas áreas de la IDM involucradas.

Para el intendente Miguel Abella, “el acuerdo formaliza un trabajo que la administración desarrolla desde hace años junto con la fundación”.

Entre los compromisos asumidos por la comuna está la colaboración en el traslado de pacientes desde Maldonado hacia la sede de la fundación ubicada en Montevideo. El convenio establece que se facilitará el traslado de pacientes con un acompañante mediante vehículos dependientes de la Dirección de Políticas Inclusivas de la IDM, dependiente del Departamento de Salud, e incluirá el traslado desde el domicilio hasta la sede, la espera durante el tratamiento y el reintegro al domicilio.

“Desde hace años, la IDM brinda el servicio de traslado a 11 niños, con un promedio de entre tres y seis traslados semanales, dependiendo de los tratamientos y las características de cada caso”, explicó la directora de Políticas Inclusivas, Eliana González, en una rueda de prensa durante el lanzamiento.

El convenio también contempla la colaboración de la IDM en “la mejora de las condiciones habitacionales de los beneficiarios, mediante el suministro de materiales de construcción u otras formas de apoyo, conforme a las posibilidades presupuestales y a los programas vigentes”. Por otra parte, en caso de que el infante o juvenil fallezca, la comuna facilitará el acceso a servicios de sepelio “en aquellos casos en los que las familias carezcan de recursos económicos o cobertura suficiente”.

Además, brindará canastas de alimentación y apoyo psicológico para niños, niñas y adolescentes y sus familias a cargo de la Dirección de Políticas Inclusivas, y la prestación de apoyo técnico psicosocial en el seguimiento de familias, “cuando la fundación lo requiera por razones de distancia, accesibilidad o logística”.