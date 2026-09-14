Se creó el Centro de Estudios Históricos de Maldonado como espacio de investigación y difusión para fortalecer identidades locales

La Casona del Arboretum Lussich, en Punta Ballena, es la base de operaciones del nuevo Centro de Estudios Históricos de Maldonado (CEHM), instaurado la semana pasada por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Maldonado; se trata de un espacio interdisciplinario dedicado a la investigación, documentación y difusión de la historia y la cultura del departamento, con el objetivo de generar conocimiento y fortalecer las identidades locales.
“Recuperar parte de la identidad e historia de Maldonado es recuperar algo que se viene perdiendo a pasos agigantados”, afirmó el intendente Miguel Abella durante el lanzamiento de la propuesta. Vinculó este desafío con el crecimiento demográfico del departamento y “el arraigo de personas que llegan de otras localidades para residir en Maldonado”.
“Más de la mitad de los habitantes de Maldonado nació fuera del departamento, muchos no conocen nuestra historia. Y quizás los oriundos tampoco”, acotó en ese sentido el director de Programación Cultural de la IDM, Valentín Trujillo, quien gestó esta idea durante la última campaña electoral, como parte del programa de gobierno del intendente.
Así, el CEHM tendrá un equipo de investigadores con la misión de recopilar archivos y acervos públicos y privados del departamento y también de museos e instituciones de Montevideo, a quienes se sumarán referentes designados por la universidad pública y universidades privadas instaladas en Maldonado, además de otras organizaciones sociales vinculadas con el rescate de la historia en distintas localidades. El resultado de esas pesquisas será transformado en productos culturales para divulgar en los centros educativos y los barrios.
De gestas patrióticas e historia reciente
En principio, el CEHM pondrá foco en la investigación histórica, comandada por el profesor e historiador Gastón Goicochea, y en la investigación del acervo literario de la mano de la poeta e integrante de la Academia Nacional de Letras, Silvia Guerra.
Goicochea dijo que el objetivo del CEHM “va mucho más allá de una especie de nostalgia por el pasado”, ya que busca “recuperar la mirada sobre el pasado desde una perspectiva vinculada al presente”. Y agregó que se pretende “trascender al ámbito académico”, generando productos culturales que atraigan, sobre todo, a los habitantes más jóvenes.
Según el subdirector de Patrimonio de la IDM, Fernando Cairo, el centro busca “quitar el foco de la centralidad montevideana”, para ampliar la mirada sobre héroes y acontecimientos que se han producido en Maldonado y que “merecen ser estudiados y abordados desde nuevas perspectivas”.
El primer objetivo es la investigación y producción histórica sobre las invasiones inglesas y su relación con Maldonado, cuyos resultados se divulgarían entre 2026 y 2027. La semana pasada, hubo en San Carlos un adelanto de esta línea investigativa, con una charla y presentación de folletería sobre el Combate de la Loma de Ortiz (véase recuadro).
Otro de los objetivos es sumarse a la construcción y producción de investigaciones iniciadas por la Comisión del Sitio de Memoria del Paseo San Fernando, con la instalación del largamente reclamado “Espacio de la Memoria” para mediados de 2027.
De Blanca Luz Brum a Rafael Alberti
Silvia Guerra destacó que la investigación sobre la literatura local “permite abrir una serie de campos que aún no están estudiados o sistematizados”, por lo cual cualquier aproximación a ello “es fundamental para la propia conciencia del lugar”.
Entre los proyectos de este año y el próximo, destaca el relevamiento y estudio de la obra de la escritora, poeta y periodista de Pan de Azúcar, Blanca Luz Brum.
También el ordenamiento, la catalogación y la indexación de los trabajos inéditos del poeta y crítico literario de la misma ciudad, Álvaro Figueredo, y del escritor español Rafael Alberti, quien residió en Punta del Este durante el exilio por la Guerra Civil Española. Además, se prevé digitalizar y poner en valor el acervo de la Azotea de Haedo.
Llevar la memoria a centros educativos y barrios
El plan es que los resultados investigativos se transformen en revistas y folletos en formato papel y digital, y piezas audiovisuales para distribuir en centros educativos públicos y privados, y también en los barrios por intermedio de los diferentes municipios.
El director del Departamento de Cultura, Andrés Rapetti, adelantó que habrá charlas en centros comunales, bibliotecas, clubes deportivos y otros espacios comunitarios.
Asimismo, dijo que habrá una coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública para que las publicaciones físicas o virtuales del CEHM se utilicen como material de estudio en Primaria y Secundaria, ya que el fin es “promover el vínculo con el sistema educativo y la educación no formal”.
La tarea de divulgación se complementará con charlas y talleres en la Casona del Arboretum Lussich, cuya propuesta museística y grilla de actividades y extensión revisa actualmente el Departamento de Cultura.
Agustín Abreu, el terror de los ingleses que quisieron tomar San Carlos
La primera publicación del Centro de Estudios Históricos es una separata de 20 páginas sobre el Combate de la Loma de Ortiz, que fue presentada el miércoles 8 en San Carlos y distribuida entre el público que colmó el Espacio Cultural del excine carolino. Aquel combate fue “uno de los acontecimientos más traumáticos que vivió la historia de nuestra región” y “va directo al rescate de nuestras raíces”, resumió el director departamental de Cultura, Andrés Rapetti.
Luego, el profesor Gastón Goicochea y el director de la Unidad de Patrimonio de la IDM, Andrés de León, narraron cómo ocurrió la épica batalla que encabezó el teniente Agustín Abreu (cuyo nombre lleva una calle al oeste de la ciudad) el 6 de noviembre de 1806, durante las Invasiones Inglesas.
Los estudios históricos revelan que ocho días después de tomar la ciudad de Maldonado, los ingleses despacharon 1.000 infantes y 200 hombres de caballería hacia San Carlos y las zonas de campaña en busca de alimentos. Sin embargo, fueron interceptados por Abreu al frente de 450 soldados profesionales que cabalgaron desde Montevideo y 80 vecinos y gauchos carolinos, en la llamada Loma de Ortiz (en la zona de la actual Alameda).
A pesar de su desventaja numérica y logística, las huestes de Abreu obligaron a los ingleses a replegarse y volver a Maldonado. El triunfo dejó un sabor amargo, porque tanto el líder como su segundo al mando, el capitán de Dragones José Martínez, dejaron su vida en el campo de batalla.
Por otra parte, en el marco de la conmemoración de los 220 años de las Invasiones Inglesas, el Centro de Estudios Históricos dejó instaladas dos placas con códigos QR: una en la Iglesia San Carlos Borrometo y otra en la Plazoleta Combate de la Loma de Ortiz, ubicada a la entrada de la ciudad, junto a la avenida Alvariza. Allí está emplazada una obra del artista Romeo Sosa que rinde homenaje a las milicias criollas y al teniente Agustín Abreu.