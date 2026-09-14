Se creó el Centro de Estudios Históricos de Maldonado como espacio de investigación y difusión para fortalecer identidades locales

Hechos históricos y obras literarias serán investigados y recopilados en productos culturales; también se prevé instalar el Espacio de la Memoria en el Paseo San Fernando y digitalizar el acervo de la Azotea de Haedo.

La Casona del Arboretum Lussich, en Punta Ballena, es la base de operaciones del nuevo Centro de Estudios Históricos de Maldonado (CEHM), instaurado la semana pasada por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Maldonado; se trata de un espacio interdisciplinario dedicado a la investigación, documentación y difusión de la historia y la cultura del departamento, con el objetivo de generar conocimiento y fortalecer las identidades locales.

“Recuperar parte de la identidad e historia de Maldonado es recuperar algo que se viene perdiendo a pasos agigantados”, afirmó el intendente Miguel Abella durante el lanzamiento de la propuesta. Vinculó este desafío con el crecimiento demográfico del departamento y “el arraigo de personas que llegan de otras localidades para residir en Maldonado”.

“Más de la mitad de los habitantes de Maldonado nació fuera del departamento, muchos no conocen nuestra historia. Y quizás los oriundos tampoco”, acotó en ese sentido el director de Programación Cultural de la IDM, Valentín Trujillo, quien gestó esta idea durante la última campaña electoral, como parte del programa de gobierno del intendente.

Así, el CEHM tendrá un equipo de investigadores con la misión de recopilar archivos y acervos públicos y privados del departamento y también de museos e instituciones de Montevideo, a quienes se sumarán referentes designados por la universidad pública y universidades privadas instaladas en Maldonado, además de otras organizaciones sociales vinculadas con el rescate de la historia en distintas localidades. El resultado de esas pesquisas será transformado en productos culturales para divulgar en los centros educativos y los barrios.

De gestas patrióticas e historia reciente

En principio, el CEHM pondrá foco en la investigación histórica, comandada por el profesor e historiador Gastón Goicochea, y en la investigación del acervo literario de la mano de la poeta e integrante de la Academia Nacional de Letras, Silvia Guerra.

Goicochea dijo que el objetivo del CEHM “va mucho más allá de una especie de nostalgia por el pasado”, ya que busca “recuperar la mirada sobre el pasado desde una perspectiva vinculada al presente”. Y agregó que se pretende “trascender al ámbito académico”, generando productos culturales que atraigan, sobre todo, a los habitantes más jóvenes.

Según el subdirector de Patrimonio de la IDM, Fernando Cairo, el centro busca “quitar el foco de la centralidad montevideana”, para ampliar la mirada sobre héroes y acontecimientos que se han producido en Maldonado y que “merecen ser estudiados y abordados desde nuevas perspectivas”.

El primer objetivo es la investigación y producción histórica sobre las invasiones inglesas y su relación con Maldonado, cuyos resultados se divulgarían entre 2026 y 2027. La semana pasada, hubo en San Carlos un adelanto de esta línea investigativa, con una charla y presentación de folletería sobre el Combate de la Loma de Ortiz (véase recuadro).

Otro de los objetivos es sumarse a la construcción y producción de investigaciones iniciadas por la Comisión del Sitio de Memoria del Paseo San Fernando, con la instalación del largamente reclamado “Espacio de la Memoria” para mediados de 2027.

De Blanca Luz Brum a Rafael Alberti

Silvia Guerra destacó que la investigación sobre la literatura local “permite abrir una serie de campos que aún no están estudiados o sistematizados”, por lo cual cualquier aproximación a ello “es fundamental para la propia conciencia del lugar”.

Entre los proyectos de este año y el próximo, destaca el relevamiento y estudio de la obra de la escritora, poeta y periodista de Pan de Azúcar, Blanca Luz Brum.

También el ordenamiento, la catalogación y la indexación de los trabajos inéditos del poeta y crítico literario de la misma ciudad, Álvaro Figueredo, y del escritor español Rafael Alberti, quien residió en Punta del Este durante el exilio por la Guerra Civil Española. Además, se prevé digitalizar y poner en valor el acervo de la Azotea de Haedo.

Llevar la memoria a centros educativos y barrios

El plan es que los resultados investigativos se transformen en revistas y folletos en formato papel y digital, y piezas audiovisuales para distribuir en centros educativos públicos y privados, y también en los barrios por intermedio de los diferentes municipios.

El director del Departamento de Cultura, Andrés Rapetti, adelantó que habrá charlas en centros comunales, bibliotecas, clubes deportivos y otros espacios comunitarios.

Asimismo, dijo que habrá una coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública para que las publicaciones físicas o virtuales del CEHM se utilicen como material de estudio en Primaria y Secundaria, ya que el fin es “promover el vínculo con el sistema educativo y la educación no formal”.

La tarea de divulgación se complementará con charlas y talleres en la Casona del Arboretum Lussich, cuya propuesta museística y grilla de actividades y extensión revisa actualmente el Departamento de Cultura.