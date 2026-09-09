Florencia Núñez llega por primera vez al teatro Sociedad Unión de San Carlos con Década y media este viernes

De gira por sus 15 años de trayectoria, la cantante y compositora rochense habló sobre el repertorio, su vínculo con Maldonado y una reciente visita al liceo 1 carolino.

La cantante y compositora Florencia Núñez llega al teatro Sociedad Unión de San Carlos con su gira nacional e internacional Década y media, este viernes 11 a las 20.00, en el marco de la celebración de sus 15 años de trayectoria. Si bien ha presentado sus shows años atrás en otras localidades, como Maldonado y Punta del Este, es la primera vez que estará en San Carlos, aunque es la ciudad más cercana a Rocha, su ciudad de origen.

En entrevista con la diaria, destacó que le “pone feliz” conocer el teatro, del que sus colegas le “han hablado bien”. “La defensa de los espacios reservados para la cultura se hace ocupándolos, y eso implica ofrecer tu propuesta y convocar al público a hacerlo también”, comentó.

Su objetivo es que durante la presentación “se genere una comunión alrededor de las canciones y que ese refugio que la música brindará por un rato sea un motor de disfrute y una excusa para encontrarse, ya que son espacios para toda la familia”.

En cuanto al repertorio de este espectáculo, de más de una hora y media de duración, dijo que incluirá temas infaltables, como “Todo indica que caí”, “Qué planes tienes para el sábado”, “Contigo y en el palmar”, “Lo canté”, “Las vueltas”, y otros de sus álbumes Mesopotamia (2014), Palabra clásica (2017), Porque todas las quiero cantar (2020) y Fe (2024).

La elaboración del repertorio, según la localidad, la hace junto con dos socios del proyecto: el pianista y director musical Santiago Miraglia y el baterista Guillermo Berta, quien “ha sido el productor [musical] del 85% de mi trabajo y ha mezclado y masterizado casi la totalidad”. No obstante, los otros músicos “también hacen aportes para que el show crezca”.

El énfasis en lo local

Sobre su vínculo con el departamento de Maldonado, contó que, por ser vecino de Rocha, pasó gran parte de su infancia aquí, donde vivían sus abuelos y se crio su madre. Además, su pareja actual es de Maldonado, por lo que tiene allí parte de su familia. “El vínculo viene por lo familiar y después se transformó en oportunidades, porque en todos estos años, afortunadamente, me han convocado mucho para dar conciertos”, resaltó.

Además, dijo que admira a colegas como Fabián Marquisio, oriundo de Montevideo pero radicado desde hace varios años en Maldonado, la cantautora y productora fernandina Melaní Luraschi y el cantautor fernandino Cristhian Ortega, entre otros.

De hecho, para la apertura de cada show Núñez elige a artistas emergentes locales; en este caso, el encargado será Ortega. “Tiene una propuesta sensible y cuidada, está trabajando muy bien sus canciones y está lanzando su disco [Andar], por lo que me parecía una linda ocasión para que lo presente”, argumentó.

Las entradas para el recital tienen un costo de $ 700, con opciones de descuento, y están disponibles en Abitab.

“Lo que queda por delante me motiva a seguir”

“Tengo 35 años, entonces, celebrar 15 años de trayectoria es una manera de verbalizar todos estos años de trabajo sostenidos en el tiempo, siempre intentando hacer las cosas un poco mejor y llegar más lejos”, señaló Núñez. En este sentido, destacó que su propuesta musical y lo que sucede en torno a ella “viene siendo bien recibido”, algo que considera “digno de agradecer y celebrar, y la mejor forma de hacerlo es en el encuentro con el público”.

El nombre de su gira toma el título de la canción “Decáda y media”, lanzada a fines de mayo y escrita por Núñez previo al lanzamiento de la gira. “La canción se originó de una forma muy espontánea”, dijo, en la que fue “repasando cómo había sido la génesis del proyecto y de mí como autora, cómo llegaron las canciones y qué cosas permanecen intactas y cuáles se modificaron”. Decidió que era “un buen concepto” para la gira porque “te da la sensación de algo partido, incompleto, y lo que queda por delante es lo que me motiva a seguir”.

A su vez, explicó que la canción busca “funcionar como agradecimiento hacia las personas que han hecho posible este camino, porque es bastante tonto pensar que uno es quien es solamente por su persona”. En ese sentido, resaltó que trabajar en equipo “es, sin duda, una parte fundamental de este oficio y de construir una carrera”.

Del escenario al aula: música y preguntas con liceales locales

Como parte de su gira Década y media, Núñez visita, al menos una semana antes de cada presentación, diversos centros educativos de las localidades que recorre, en coordinación con el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

La iniciativa surgió a partir del impacto que tuvo su canción “Lo canté”, lanzada en octubre de 2024, entre escolares, liceales y docentes de instituciones públicas y privadas de todo el país. El tema integra su cuarto y último disco, Fe (2024), con el que fue galardonada con cinco premios Graffiti en 2025 y se convirtió en la artista más premiada en la historia de este evento.

“Mi intención no fue que una canción mía se cantara en las escuelas, surgió de forma espontánea”, afirmó, y recordó que durante su etapa escolar cantaba canciones de autores que “están en la memoria colectiva”, como Ruben Rada, Rubén Lena, Joan Manuel Serrat o José Luis Perales. “Entrar en ese nicho tan selecto e importante, porque la escuela forja para siempre parte de tu persona y tus valores, me parecía un gesto increíble que me estuviera pasando a mí y, al decirlo, todavía no caigo en lo que significa”, señaló.

Hace una semana, visitó el liceo 1 de San Carlos, donde también participaron estudiantes del liceo 2, varios de ellos vinculados al trayecto artístico. Hubo canciones, muestras de sus trabajos e intercambio de par a par, una instancia en la que destacó “la capacidad de escucha, las inquietudes” y que los jóvenes “están despiertos y son perspicaces”.

Como en los demás centros, les transmitió que “pueden hacer lo que quieran, que no hay nada imposible si uno trabaja y se dedica, y que el esfuerzo tiene su recompensa”, además de qué implica ser artista y las distintas formas de desarrollar este trabajo.

En ese intercambio también surgió una reflexión sobre los privilegios. Núñez se definió como una persona “muy privilegiada y con mucha suerte” por haber tenido “acceso a educación y cultura, capital social, un hogar, comida y cariño”, y señaló que siempre sintió que “estaba en deuda en el sentido de hacer actividades de índole social para devolver un aporte”.

En la charla, un estudiante le preguntó: “¿Pensás que sin esos privilegios aún podrías haber hecho todo lo que hiciste?”, lo cual quedó “resonando” en la artista, quien valoró que con un joven liceal “se pudiera charlar a ese nivel de profundidad, como si fuera un amigo adulto”.