17ª Maratón Internacional de Punta del Este congregó a 5.200 atletas de 30 países

Con bajas temperaturas y pese al viento, 5.200 atletas se concentraron el domingo 6 en la parada 1 de la playa Mansa para participar en la edición 17 de la Maratón Internacional de Punta del Este, que agotó cupos en pocas horas. El 15% de los corredores eran oriundos de Maldonado, el 65% llegaron desde otros puntos del país, mientras que un 20% eran extranjeros, según informó a la diaria la organización de Suca Sports. De los más de 30 países participantes, se destacaron Brasil, Argentina, Chile y Paraguay, aunque también hubo de México, Estados Unidos, Canadá, Francia, entre otros.

Los participantes, algunos abrigados con gorros y guantes y otros valientes de musculosa, se concentraron en la rambla General José Gervasio Artigas y Las Focas (calle 30) para, en algunos casos, por más de dos horas. El recorrido bordeó la península y la playa Brava, cruzó el puente de La Barra, atravesó los barrios San Rafael y Beverly Hills y continuó hacia Maldonado; el retorno a la zona costera fue por Pinares.

A ambos lados de las vallas instaladas a lo largo de la rambla, se desplegaron residentes y turistas para disfrutar de una nueva edición, que ya es un clásico del balneario esteño, y alentar a familiares, amigos o grupos de corredores del país y del extranjero en las competencias de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros.

El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, sostuvo en la maratón que “año a año sigue creciendo y más de 1.200 brasileños” y resaltó que el desarrollo de este evento deportivo “genera turismo y trabajo en la hotelería y gastronomía”. El director de Deportes de la comuna, Fernando Álvez, dijo que “por cada participante, se calcula un promedio de tres personas que lo acompañan y hay extranjeros que permanecen unos días en el destino”.

Foto: Intendencia de Maldonado

Uruguayos y corredoras sudamericanas dominaron el podio

Sobre las 8.00 se largó el trayecto de 42 kilómetros y el primero en completarlo fue el minuano y corredor de Nacional Alexis Castro, con un tiempo récord de 2.24.15 minutos. Le siguieron el rochense Julio Saroba y el brasileño Nidgie Da Silva, que arribaron con marcas de 2.26.58 y 2.28.58 minutos, respectivamente. Entre las corredoras mujeres, se destacaron la argentina Soledad Quiñónes, con 2.57.53 minutos, seguida por las brasileñas Roberta Weisheimer Rohde y Pamela Borba, con 3.05.45 y 3.12.32, respectivamente.

A las 8.15 se largaron los circuitos competitivos de 5, 10 y 21 kilómetros. En los 21K, el primero en llegar fue el minuano y corredor de Nacional Nicolás Espinosa, con 1.08.57 minutos. Segundo quedó el deportista olímpico uruguayo Martín Cuestas con 01.09.28 y tercero Pascual Acevedo, oriundo de Río Negro y radicado en Maldonado, con 1.10.47. Entre las mujeres, la primera fue la brasileña Gabriela Bender con 1.24.29 minutos, seguida por la argentina Lucía Santucci con 1.25.10 y la montevideana Lucía Carrizo con 1.28.06.

En tanto, el ganador de la 10K fue el floridense Oscar Cáceres con 31.17, seguido por el brasileño Adélio Dos Santos (33.15) y el minuano Pablo Duarte (33.37). En la categoría damas se llevó el primer puesto la olimareña Ana Silveira (40.48); en segundo quedó la salteña Virginia Leal (41.55) y en tercero la chilena Josefina González (42.10).

Foto: Intendencia de Maldonado

En la 5K, el primer lugar se lo llevó el montevideano y corredor de Peñarol Rafael Scabino, con 17.00 minutos; el segundo, el puntaesteño Ilam Risso (17.19) y el tercero, Lucas Chaparro (17.39), oriundo del departamento. En la categoría damas se llevó el primer puesto la brasileña Patricia Kray de Oliveira con 19.47. En segundo lugar quedó Milagros Pereyra (20.02), oriunda de Maldonado, y tercera la española Manuela Domínguez (20.55).

Asimismo, la maratón contempló a atletas con discapacidad, con categorías para personas ciegas, usuarios de sillas de ruedas, competidores en handbike —vehículo de tres ruedas que se utiliza con los brazos—, atletas con prótesis y personas con discapacidad auditiva. En la categoría especial ganaron Valentín Barrios (34.25) y Daniel Sánchez (01.12.44), en 5K y 10K, respectivamente; en tanto, en la de silla de ruedas de 21K, Oscar Cornejo (02.10.26).