Junta de Maldonado aprobó decreto para regular el transporte turístico

Por votación unánime, la Junta Departamental de Maldonado aprobó un proyecto de decreto para regular el transporte turístico, actualizando las disposiciones que regían desde 1994. El texto original fue presentado en 2021 por el empresario César Presa en representación de la Unión de Transportistas Turísticos de Maldonado, actualmente inactiva.

El nuevo decreto define el rubro como “un servicio privado, pero de interés público”. Establece que los vehículos no podrán tener una antigüedad mayor a 18 años, respecto a los 15 años que fijaba el anterior. Además, reduce el porcentaje de flota total que las empresas deben empadronar en Maldonado para instalar su sucursal: antes era del 50% y ahora es del 25%. Este deberá ser declarado en la categoría Turismo ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El órgano de control y fiscalización pasará a ser el Departamento de Movilidad en lugar del Departamento de Turismo. Para quienes operen sin habilitación, la multa será de 70 unidades reajustables (UR) en primera instancia y se duplicará por reincidencia hasta un tope de 350 UR, a diferencia de la ordenanza anterior, cuyo límite era de 60 UR. En todos estos casos, el Departamento de Movilidad “podrá retirar las matrículas hasta regularizar la situación”.

El informe favorable emitido por la Comisión de Legislación mantuvo los 23 artículos, pero agregó al cuarto que “la actividad no podrá desarrollarse en espacios no autorizados por la Intendencia de Maldonado”. La propuesta original del gremio de transportistas había tenido ajustes previos a su remisión por parte de los departamentos de Turismo y Movilidad y la Dirección de Asesoría Jurídica de la comuna en marzo.

Ediles de todas las bancadas celebraron la aprobación de la normativa, que se concretó hacia el final de la sesión del martes 22, cuyo expediente transitó por diversas comisiones del legislativo. Destacaron que este decreto “sitúa en el centro a la IDM, en particular al Departamento de Movilidad como órgano contralor”, y consideraron que es una actualización clave para mejorar el nivel de este servicio turístico.