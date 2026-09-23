Evangeliza Baeza, nueva directora del Hospital de San Carlos: “Siempre quise tener la oportunidad de hacer algo para mi pueblo”

La doctora carolina habló de las prioridades de su gestión, de cómo maneja la sobredemanda de camas en la unidad de salud mental y de la llegada del acelerador lineal y el tomógrafo, prevista para diciembre.

La doctora Evangelina Baeza asumió a mediados de este año la dirección del Hospital de San Carlos, luego de que Jorge Quijano pasara a desempeñarse como director de la Región Este de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). “Siempre quise tener la oportunidad de hacer algo para mi pueblo”, dijo Baeza a la diaria, y señaló que este desafío significa “mucho orgullo y mucha responsabilidad y vocación por la medicina”, en particular porque San Carlos es la ciudad donde nació, creció y formó su familia.

Entre los objetivos de su gestión, que se extenderá hasta 2030, destacó que “el paciente debe ser la prioridad indiscutible” y que es necesario “fortalecer los servicios, mejorar la infraestructura y profundizar la coordinación con centros de la región este”.

Actualmente, está en marcha un proyecto que incluye reformas en los baños de mujeres y los pasillos de las salas de internación. También se realizaron mejoras en estas salas y se construyó una nueva rampa para pacientes, que sustituye la estructura anterior de 17 años de antigüedad, informó.

Trabajo en red y tiempos de espera

El hospital carolino realiza cirugías de bajo riesgo, mientras que los pacientes que requieren CTI o atención de mayor complejidad son derivados, previa evaluación anestésica, al Hospital de Maldonado u otros de la región, o al Hospital de Clínicas, en Montevideo. Esto se enmarca en la coordinación entre los hospitales de San Carlos y Maldonado y la Red de Atención Primaria (RAP) de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE=.

No obstante, en enero y febrero pasado hubo “atrasos” en las cirugías por falta de anestesistas, ya que el hospital contaba con un solo profesional, debido a que la otra anestesista rescindió su contrato para trasladarse a otra unidad, sin embargo, la situación se estabilizó tras la incorporación de otro profesional mediante concurso. Baeza explicó que, cuando no se dispone de profesionales, se coordina con otros hospitales de la región: Minas (Lavalleja), Rocha, Río Branco y Melo (Cerro Largo), Treinta y Tres.

Según dijo, la reorganización de la demanda “permitió reducir los tiempos de espera”, por lo que hoy hay una demora de tres meses para las cirugías coordinadas, aunque “están dentro del tiempo previsto”. En lo que va del año “se realizaron más de 400 intervenciones quirúrgicas”, estimó la directora; entre las especialidades se encuentran traumatología, urología, ginecología y cirugía general.

En cuanto al equipamiento, en mayo se incorporó un nuevo arco en C, un equipo médico de rayos X que permite obtener imágenes radiológicas en tiempo real durante los procedimientos, en sustitución de uno que tenía 20 años de uso. Asimismo, a fines de 2025, se adquirió un bisturí eléctrico, en remplazo de un equipo anterior que tenía más de 30 años de antigüedad. También se incorporaron nuevos materiales para endoscopía.

Ahora la dirección va por la renovación de la autoclave, utilizada para esterilizar el instrumental quirúrgico, y planea adquirir otra mesa de operaciones para “colocar a pacientes en distintas posiciones y, así, mejorar la calidad de las cirugías, sobre todo de traumatología”.

Camas de salud mental “colapsadas”

En la emergencia, las consultas varían según la época del año: en invierno predominan las patologías respiratorias y en verano las digestivas, y en ambos casos se suma la demanda diaria de salud mental “con más de cuatro consultas por día”, informó la directora.

La Unidad de Salud Mental cuenta con 24 camas de internación que “están siempre colmadas”. Explicó que, cuando no hay disponibilidad, los pacientes permanecen en emergencia mientras se coordina con unidades de la región o esperan la liberación de una cama cuando “no quieren trasladarse o no hay disponibles en la región”. “Todo depende de la situación, es dinámico y se respeta el tiempo de cada paciente ingresado”, puntualizó Baeza.

El hospital dispone de tres ambulancias de traslado y cuatro o cinco choferes que se distribuyen los turnos, y cuando se requiere una ambulancia especializada, se incorpora personal médico y de enfermería. Al igual que en otros sectores, se coordina con otros centros de la región para los traslados, en caso de precisar una ambulancia.

Por otra parte, informó que “se prioriza la disponibilidad de fármacos esenciales como los psiquiátricos y antihipertensivos para que el paciente siempre tenga su medicación”. Sobre esto, el exdirector dijo en 2025 a este medio que se había avanzado en “repartir fármacos que la mayoría de pacientes precisan en la RAP y en la inclusión de recetas electrónicas que tienen uso por varios meses y agiliza las entregas”.

Ciclo educativo para la población

Esta semana, por otra parte, en el anfiteatro del hospital comienza un ciclo dirigido a la población con pautas y herramientas para el cuidado en salud. Las dos primeras instancias versarán sobre la conservación de la medicación.

En la mañana de este miércoles se ofreció la charla “Conozco mi medicamento”. La siguiente, “¿Cómo uso y conservo mi medicamento?”, ofrecerá pautas sobre la correcta administración y almacenamiento, será este jueves 24, de 10.00 a 10.45, también en el anfiteatro, con acceso gratuito.

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