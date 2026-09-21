Liga de Punta del Este impulsará espacios de discusión con vecinos y jerarcas sobre el futuro de la terminal del balneario

La Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este informó que “promoverá espacios de análisis y discusión sobre el futuro de la terminal [del balneario], su ubicación, su funcionamiento, la reorganización de todo el sistema del transporte urbano y local”, tras la postergación del plan de la Intendencia de Maldonado (IDM) de prohibir el ingreso de ómnibus interdepartamentales a la península durante la próxima temporada estival.

El propósito fundamental de estos encuentros, en los que participarán vecinos, organizaciones sociales, jerarcas municipales y del gobierno departamental, es “disponer de más información sobre los planes futuros”, relacionados, por ejemplo, con una nueva terminal multimodal que una las terminales de Punta del Este y Maldonado, indicó la organización en un comunicado. En esta línea, señala que será necesario “contar con la asistencia de técnicos y profesionales del área que den un respaldo a las potenciales conclusiones”.

El presidente de la Liga de Punta del Este, Santiago Invidio, dijo a la diaria que el primer encuentro “se fijará una vez que finalice la elaboración de planos respecto a una eventual terminal multimodal”, así como los nuevos estudios integrales que la IDM solicitó a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República y el Centro de Investigaciones Económicas, y que evaluará antes de fin de año.

Para esto, Invidio dijo que se pondrá a disposición la sede de la Liga, ubicada en la parada 1 de la playa Mansa, aunque también está la posibilidad de realizarlos en el Municipio de Punta del Este. La idea es conocer “cómo se implementarán los cambios en la operativa de servicios interdepartamentales, por ejemplo, el traslado de pasajeros con destino a Punta del Este [que serían trasladados en pequeñas camionetas y ómnibus de menor porte desde la terminal de Maldonado], y si significará un gran beneficio para la zona y el turismo”.

A su vez, se prevé “convocar a técnicos, ingenieros y arquitectos universitarios, que no son socios de la Liga sino vecinos vinculados a instituciones académicas, que integran el clúster Punta del Este Ciudad Universitaria, dispuestos a brindar sus consideraciones”.

“Se seguirá de forma atenta el devenir de los hechos futuros y se escucharán los planteos que la intendencia tenga para realizar”, señaló Invidio. Además, dijo que en pos del “reclamo permanente” de vecinos de “estar informados sobre este tema” la Liga de Punta del Este “tendrá la vocación de recibir la información, analizarla y convocar a cuerpos técnicos idóneos para que brinden su enfoque, sea favorable o no, para que a partir de eso se llegue a una conclusión final que sea beneficiosa para la comunidad”.