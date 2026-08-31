Liga de Punta del Este duda sobre beneficios de prohibir el acceso de ómnibus interdepartamentales a la terminal

El presidente, Santiago Invidio, dijo que no hay información suficiente, aunque hablaron del tema con el intendente Abella; entretanto, vecinos y operadores turísticos contrarios al proyecto juntan firmas “para ser escuchados”.

El presidente de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, Santiago Invidio, dijo a la diaria que “todavía no está claro qué tipo de beneficio se quiere lograr” con la prohibición del ingreso de ómnibus interdepartamentales a la terminal del balneario, una medida que el intendente Miguel Abella pretende implementar para este verano con el fin de mejorar la movilidad.

Explicó que la Liga aún no tomó una posición a favor o en contra, dado que antes de pronunciarse quiere conocer “cómo funcionará el sistema alternativo y cuál será el proyecto de obra de [una eventual] nueva terminal multimodal que una las terminales de Maldonado y Punta del Este”.

Aunque días atrás una delegación de la Liga se reunió con el intendente y con el director de Movilidad de la IDM, Juan Pígola, el presidente de la institución aseguró que “se recibió información genérica”, por lo que “aún hay interrogantes pendientes”. “Los cambios siempre nos sorprenden, sobre todo cuando se quieren implementar con tanta celeridad y está la posibilidad de que desaparezca la terminal”, lamentó.

Si bien considera que la propuesta “podría ser razonable”, dado que medidas similares se han instrumentado en varias ciudades del mundo e incluso en la terminal de Tres Cruces, de Montevideo, teme que instrumentarla en pleno verano afecte al turismo local. Recordó que en la temporada alta “llega un porcentaje alto de pasajeros” a la península y se preguntó cuántas camionetas o micros se necesitarían para cubrir la demanda.

Además, opinó que, si se pretende “alivianar la movilidad urbana entre Maldonado y Punta del Este, es probable que se logre en invierno”, cuando la llegada de ómnibus a Punta del Este es menor. La prohibición “debería concretarse una vez finalizada la construcción de la nueva terminal”, dijo, convencido de que en la próxima temporada se “debe mantener en funcionamiento [el ingreso] porque es importante para el turismo y los habitantes de la península”.

Abella detallará su plan durante almuerzo de ADM

La propuesta de la IDM establece que los ómnibus interdepartamentales lleguen hasta la terminal de Maldonado y que, desde allí, los pasajeros con destino a Punta del Este sean trasladados en pequeñas camionetas y ómnibus de menor porte, según informó Abella la semana pasada en una rueda de prensa. Aclaró que no se cobraría un boleto adicional y que la terminal de Punta del Este “no va a desaparecer”.

Para instrumentar el plan, la IDM pretende acondicionar la terminal de Maldonado desde el 1º de noviembre, una vez adjudicada su concesión y explotación, en el marco del proceso licitatorio de las terminales iniciado en julio, aunque la fecha podría postergarse unos 15 días, dijo el intendente.

Entre las necesidades planteadas por los choferes figuran contar con baños, espacios para estacionar y lugar donde calentar agua. Según Abella, estos aspectos “se resolverán en la medida que se acondicione la terminal de Maldonado”.

Por el momento, mantiene reuniones con las empresas y con una gremial de choferes. Su objetivo es brindar más información sobre el tema en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, programado para el 9 de setiembre en Montevideo, según informó el área de Prensa de la comuna a la diaria.