Comienza en Punta del Este el XIV Festival Internacional de Cine de la Mujer

Las exhibiciones del Cinefem tienen lugar hasta el domingo 20 en la sede del municipio, con entrada gratuita; además de 16 largometrajes y cortos en competencia, habrá conversatorios y cineforo.

La 14ª edición del Festival Internacional de Cine de la Mujer, conocido también como Cinefem, con una mirada de mujer, se desarrolla desde este miércoles 16 hasta el domingo 20 en dos salas del Municipio de Punta del Este. El evento propone la proyección de películas nacionales e internacionales, competencias de largometrajes y cortometrajes, un conversatorio y un análisis de una película estadounidense, todo con entrada libre y gratuita.

En la programación participan 20 directoras y realizadoras de diferentes países. Entre ellas, Eliana Niño (Colombia), Patricia Méndez y Victoria Giménez (Uruguay), Jacqueline Rinaldi (Argentina), Carina Bini y Caroline Cavalcanti (Brasil), Vanessa Valdemoros y Ana Gallego Cuiñas (España), Nadina Helen Bakos (Noruega), Mariana Emmanuelli Colón (Puerto Rico), Nadezhda Sabo y Maria Goncharova (Rusia) y Nola D Oracle (Estados Unidos).

El equipo de producción está conformado por el director y programador artístico y productor general Fernando Goldsman, el programador Alejandro Yamgotchian, la asistente de dirección Stella Ruiz y la productora de arte Jhoanna Galeano, entre otros. El festival es auspiciado por la Intendencia de Maldonado (IDM), el Municipio de Punta del Este, la Junta Departamental de Maldonado, los ministerios de Turismo y de Educación y Cultura, la Vicepresidencia de la República y las embajadas de los países participantes.

Programación hasta el domingo 20

Tras la apertura del evento, con la proyección del documental biográfico argentino Sandrini (2018), de la directora Sandra Sandrini, la programación continúa el jueves 17 con la película colombiana Semillas (2025) a las 16.15, el documental español Ellas en la ciudad (2025) a las 18.15 y el uruguayo La embajada de la luna (2024) a las 20.30.

A las 19.30 habrá una presentación y análisis de la película estadounidense Todo por un sueño (1995), dirigida por Gus Van Sant, a cargo de la psicóloga Orieta Maestro, sobre la mujer, la fama y el poder.

El viernes 18 se exhibirá la película dominicana Acorde final (2025) a las 16.00, el documental español La peluquería no se cierra (2026) a las 17.45 y el uruguayo Cuerpos en tránsito (2026) a las 20.30.

A las 19.00 se realizará el conversatorio “Del territorio a la pantalla: mujeres, cine y diversidad”, con la participación de la realizadora Caroline Cavalcanti, la productora y gestora audiovisual Aryanne Ribeiro, la consultora especializada en cine latinoamericano Mónica Trigo, todas ellas brasileñas, y la productora y diseñadora artística uruguaya Fabiola Gatti. Se exhibirá el cortometraje dramático Lapsus (2023), escrito y dirigido por Cavalcanti.

En la sala Umberto Pereira se podrá ver el documental estadounidense-guatemalteco Comparsa (2025) a las 16.15, la película noruega Raspberry1508™ (2025) a las 17.45, el documental canadiense-estadounidense Querida Lara (2026) a las 19.00 y el documental español Mujer, papel y tijera (2024) a las 20.45.

El sábado 19, en la sala Benito Stern, se proyectará la película portorriqueña Hasta que la celda nos separe (2025) a las 16.00, el documental español Paloma Negra: la reina de las anfetaminas (2025) a las 17.30, la película rusa El hielo de la soledad (2026). En la otra sala, se podrá ver la película rusa Desde cero (2024), dirigida por Maria Goncharova.

Por último, el domingo 20 a las 16.00 se exhibirán el documental estadounidense Cultura oculta de la diáspora africana (2026), el español-británico Eché raíces en tu hogar (2025) a las 17.15 y la película argentina-chilena Volver a los 17 (2026) a las 18.30. También se proyectarán la china De pétalos caídos a nuevas flores (2026) a las 17.45 y la alemana El pacto de las brujas a las 19.00.

Además de las proyecciones de los largometrajes, habrá competencia oficial de cortometrajes el sábado 19, a las 15.45, 17.15, 19.00 y 20.30, en dos salas. El domingo, la programación continuará con muestras informativas de cortometrajes en la sala Benito Stern, a las 15.45 y 20.30. Al cierre se exhibirán el cortometraje y el largometraje ganador del festival.