Diputada del FA defendió obras del MTOP en ruta 9 y negó impacto sobre estación de servicio en Gregorio Aznárez

Mary Araújo aseguró que el proyecto fue acordado con los vecinos de la localidad y la propia estación; a todo esto, la empresa informó que DISA ofrecerá apoyo para evitar el cierre.

La estación de servicio DISA de la localidad de Gregorio Aznárez volverá a estar operativa luego de que la compañía española resolviera brindar apoyo para evitar su cierre, anunciado la semana pasada por parte de la empresa operadora Baype SRL. Mientras esta firma y varios políticos del Partido Nacional atribuyeron la situación al impacto de las obras de ampliación de la ruta 9 que desarrolla el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la diputada frenteamplista Mary Araújo salió al cruce y aseguró que el proyecto fue modificado a partir de planteos de vecinos de la localidad y la propia estación, y descartó un posible efecto negativo.

“Disa entendió la necesidad de que haya una estación para el pueblo, por lo que está dispuesta a dar una mano importante y no se estaría en la obligación de cerrar ahora la estación”, dijo Miguel Hernández, responsable de la estación a FM Gente. Según explicó, colaboraría en la reforma que el establecimiento precisa, la cual incluiría nuevos servicios, entre ellos una farmacia, de acuerdo con los planos existentes. Sin embargo, señaló que se necesita una alternativa del MTOP para garantizar el acceso, ya que “la estación queda totalmente sin entrada debido al túnel a construirse”.

Por otra parte, Araújo aseguró que las modificaciones al proyecto inicial fueron acordadas en febrero pasado con los vecinos de la localidad y la estación de servicio, “luego de una asamblea multitudinaria donde se escuchó por parte del MTOP las inquietudes y las incertidumbres que tenían los vecinos por el trazado de la ruta 9”.

En diálogo con la radio RBC de Piriápolis, informó que el nuevo diseño contempla calles de servicios, iluminación y alternativas de circulación y acceso a la zona: “Está prevista una plaza de estacionamiento al lado de la estación de servicio, y un túnel para autos y peatones que va a entrar prácticamente en la puerta de la estación de servicio”.

Sobre un eventual “desnivel” de un metro y setenta centímetros entre niveles de ruta y calle de servicio, que según Baype SRL dificultaría el acceso al establecimiento, Araújo indicó que, de ser así, “se podrá conversar con el MTOP para que, al igual que sucedió en la asamblea de más de 200 personas, con la participación del Concejo del Municipio de Solís Grande y la alcaldesa, se contemple lo que haga falta”.