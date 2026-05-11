Cruces subterráneos seguros para peatones y birrodados, un retiro para estacionamiento de camiones, mejoras en los accesos para colonos y el acercamiento de los retornos a la entrada y salida de la localidad de Aznárez, forman parte de las modificaciones al proyecto de ampliación de Ruta 9, presentadas por la ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry y el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, durante una reunión con autoridades del Municipio de Solís Grande y representantes de la empresa Traxpalco S.A., encargada de ejecutar la obra.

“El proyecto original tenía varias falencias en seguridad, porque no contemplaba iluminación y cruces seguros para peatones”, dijo el concejal frenteamplista Martín Sánchez a la diaria. Por lo tanto, se resolvió incorporar “dos túneles subterráneos para peatones y birrodados, entre la parroquia Sagrada Familia y la estación de servicios DISA”, además de iluminación tanto en los túneles como sobre la carretera. No obstante, indicó que el presupuesto definitivo todavía no fue establecido.

Otro de los cambios apunta a ordenar el tránsito en Gregorio Aznárez, sobre todo los camiones que utilizan las calles angostas del pueblo para “descansar”, lo que volvía “intransitable” la circulación, aseguró Sánchez. La nueva propuesta “prevé una plaza de estacionamiento en una manzana cedida por la Intendencia de Maldonado, contigua a la estación DISA, que se acondicionará”, explicó el concejal.

Asimismo, el proyecto incluye mejoras de acceso para los colonos, mediante una calle auxiliar, por “los mismos terrenos de colonización”, que conectará con el retorno más próximo a Aznárez, para evitar tener el traslado hasta Solís Grande, informó Sánchez. Los estudios técnicos y simulaciones de seguridad vial realizados por el MTOP concluyeron que “la alternativa más adecuada para los accesos a la localidad son los retornos [en carretera] con tercer carril, considerados más seguros y ágiles para entrar y salir de la localidad”.

Estudios técnicos en curso para Cerros Azules

La posibilidad de construir una rotonda fue descartada tras estudios técnicos de riesgo vial elaborados por el MTOP, que advirtieron “un posible incremento de la siniestralidad”, dijo Sánchez. Además, se toma como antecedente las rotondas sobre la ruta 8, que “se están siendo modificadas o retiradas por problemas de fluidez y seguridad en el tránsito”.

En paralelo, continúan los estudios técnicos del MTOP para definir la alternativa adecuada para el pasaje de la ruta 9 por la localidad de Cerros Azules, que será presenta en una audiencia pública a realizarse en esa localidad.

El concejal señaló que el proyecto inicial “contemplaba 54 expropiaciones de vivienda ubicadas al norte de la ruta 9, mientras que la nueva evaluación analiza expropiar 11 padrones de gran tamaño, que corresponden a campos, del lado sur, lo que generaría menos trastorno para los vecinos”.

Por otra parte, informó que se estudia construir un túnel a desnivel para el ingreso y egreso a Cerros Azules, una solución que, según Sánchez, “no arrojaría problemas de seguridad”. En etapas posteriores, cuando se presenten los planos definitivos, “se analizarán las posibles mejoras en los puentes angosto que unen Bella Vista con Las Flores y Solís con Bella Vista”.

En Estación Las Flores se prevé “cerrar el cantero central frente a ruta 71, y construir dos retornos con tercer carril en ambos sentidos y estudiar hacer un túnel”.

En febrero pasado, la ministra Etcheverry mantuvo una asamblea vecinal para informar sobre planes viales en la ruta 9 a la altura de Estación Las Flores y tomar en cuenta los planteos y reclamos que fueron incorporados a la nueva propuesta.

Previamente, hubo una reunión entre autoridades del Municipio de Solís Grande, técnicos y jerarquías de la Intendencia de Maldonado, y legisladores nacionalistas del departamento.