Edificio Biarritz en Punta del Este: propietarios reclaman fondos públicos para atender daños estructurales

El edificio Biarritz, de Punta del Este, que cumple 120 años y fue declarado bien de interés patrimonial departamental en 2023, presenta “problemas estructurales, de desprendimiento y colapso sanitario”, por lo que la copropiedad se moviliza en busca de apoyo del sector público para repararlo.

La arquitecta Margarita Aznar, integrante de la comisión de arquitectura del edificio, aseguró a la diaria que, sobre todo, existe un “riesgo de derrumbe” en la mitad de la escalera y que las terrazas sobre la calle 25 “están húmedas, con su estructura afectada por el salitre”. Los propietarios estiman que las reparaciones requieren “una inversión de 500.000 dólares, sumado a 150.000 dólares para la fachada”. Hasta el momento, han recaudado 220.000.

Aznar explicó que desde hace años se trabaja con la administración del edificio, el consejo directivo y las comisiones de arquitectura y patrimonio en su preservación. Recordó que el arquitecto Fernando Chebataroff realizó un diagnóstico de patología hace más de dos años.

Si bien destacó que los propietarios realizaron un “gran esfuerzo económico de 1.000 dólares” para mantener el inmueble, con obras como “la refacción de la mitad del subsuelo para evitar su colapso” en 2024, aseguró que “no pueden seguir aportando de su bolsillo para recuperar un edificio tan grande, antiguo y emblemático”.

De hecho, señaló que “nunca se llegó a poder pintar el edificio, porque siempre hay urgencias estructurales o sanitarias que atender”. Subrayó que “la copropiedad sola, sin ayuda del municipio o la comuna, no va a poder seguir”. En este sentido, contó que, debido a los vientos registrados en el temporal de mayo, “hubo desprendimientos de la torre, lo cual es peligroso incluso para las personas que circulan por la calle 20”.

Aznar dijo que el actual subdirector de Patrimonio de la Intendencia de Maldonado (IDM), Fernando Cairo, “ha colaborado y brindado seguimiento al tema”, e incluso gestionó un descuento del 10% en la contribución inmobiliaria en 2024, pese a que “fue poco para atender las patologías de semejante edificio”. No obstante, fue el único apoyo de la IDM, tras ser declarado bien de interés patrimonial departamental en 2023, lo que implicaría acciones de la Comisión Departamental de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural.

Cartas al municipio y la intendencia

Ante esta situación, el viernes 29 la comisión directiva se reunió con el alcalde del Municipio de Punta del Este, Javier Carballal, con el fin de “articular acciones para la puesta en valor y la conservación de su estructura”. Según Aznar, el jerarca mostró “excelente disposición”.

A solicitud del alcalde, presentarán una nota dirigida al municipio y otra al intendente, Miguel Abella, firmada por los integrantes de la comisión directiva. El texto llevará el detalle de las refacciones realizadas y sus costos, el diagnóstico de patología de Chebataroff y de obras evaluadas por un ingeniero, más los recursos económicos necesarios.

Aznar informó que, además, trabajan en conjunto con los comerciantes que integran la comisión de la 20, en busca de “revalorizar esa calle”, al igual que con el francés Romuald Chapuy y su esposa María Rosa Fernández, dueños de la cafetería Frances.co, ubicada en la península, cuyos planteos se incluirán en la nota. Por último, la arquitecta resaltó que “se necesitan donaciones de pintura para la fachada”.