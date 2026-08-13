Día de los Mártires Estudiantiles: habrá marcha en Maldonado en “memoria” y contra “títulos de cartón”

La movilización partirá a las 18.00 desde el Liceo Departamental de Maldonado hasta el CERP del Este, donde habrá lectura de proclamas, fogón y un cierre musical.

Este viernes 14, estudiantes y docentes de la educación de Maldonado marcharán bajo la consigna nacional “Por una educación para el pueblo, lucha y organización”, en el marco del Día de los Mártires Estudiantiles, que conmemora el asesinato del estudiante de Odontología Líber Arce, en 1968, durante una movilización en defensa del boleto estudiantil. La concentración será a las 17.30 en el Liceo Departamental de Maldonado y la marcha partirá a las 18.00 hacia el Centro Regional de Profesores (CERP) del Este, organizada por la Intergremial estudiantil del departamento.

Tatiana Silvera, integrante del Centro de Estudiantes de Profesorado y Educación Social (Cepes) del CERP del Este, dijo a la diaria que entre los principales reclamos está el “6+1%” del producto interno bruto para la educación y la investigación, que “es una lucha de años que se viene prometiendo [por parte del gobierno nacional] y no se ha cumplido”.

También es una forma de “mantener la memoria por los mártires estudiantiles, que lucharon por los derechos de los estudiantes, y si no se continúa la lucha, se perderán los derechos conquistados”. Tras afirmar que hay “una precarización de la educación”, exhortó a “tener en cuenta a los mártires que dieron la vida por la educación y nosotros la estamos regalando”.

Los gremios estudiantiles también expresarán su rechazo al “Plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de educación media”, aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, y reclamarán “la revocación de la resolución adoptada”.

Silvera señaló que “persiste el silencio del Codicen y del Consejo de Formación en Educación”, y que el estudiantado del CERP del Este seguirá con la ocupación “en contra de los títulos de cartón”, hasta el sábado 15, cuando habrá una nueva asamblea del Cepes.

Cómo será la movilización

Desde el miércoles 12, los estudiantes realizan jornadas de pintada de pasacalles, pancartas y carteles para la movilización. Este viernes, cuando la marcha llegue a la sede del CERP, se leerán tres proclamas distintas: una de la Intergremial de Maldonado, otra del CERP del Este y la última de la Comisión de Sitio de Memoria del excuartel de Maldonado, por representantes de cada gremial.

Además, habrá un fogón y un cierre musical con integrantes de la murga local Flor de Barullo, Traficandombe, Maykol Santuario, Mr. Effe y Trío Faltó el Ruso.

Por otra parte, se realizará a las 15.00 un circuito de la memoria que iniciará en el Liceo Departamental de Maldonado, en la intersección entre Román Guerra y 3 de Febrero, continuará por la calle 3 de Febrero y seguirá por la avenida Cachimba del Rey hasta el CERP, ubicado entre las calles Alférez Cámpora y De la Virgen.

En cada punto habrá propuestas interactivas en memoria de los mártires estudiantiles y para conectar con el presente y las luchas actuales. Esta actividad es organizada por Fernanda Andrade y Cecilia Nauar, docentes de Educación Social del CERP del Este.