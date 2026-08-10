Grupo Cipriani pospuso por un año la inauguración de su resort y casino en Punta del Este

La firma aseguró que busca “alternativas” para más de 300 jóvenes de su academia que esperaban incorporarse este verano al resort; entretanto, 300 obreros ingresaron a seguro de paro desde julio.

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El grupo Cipriani anunció la postergación de la apertura de su hotel y casino en Punta del Este hasta la temporada 2027-2028. Debido a “demoras acumuladas en la ejecución de la obra, no será posible finalizar y abrir las instalaciones este verano”, indicó la firma en un comunicado emitido este domingo 9, divulgado inicialmente por El Observador.

El grupo encabezado por el italiano Giuseppe Cipriani argumentó que el proyecto atravesó “distintas circunstancias que fueron extendiendo sus plazos, entre ellas, la pandemia, procesos de aprobación, así como otras que naturalmente ocurren en este tipo de obras de gran porte y complejidad”.

Agregó que, en las últimas semanas, Cipriani mantuvo un “diálogo permanente” con autoridades nacionales y departamentales, representantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y otros actores involucrados, “procurando encontrar alternativas que permitieran recuperar los plazos”. No obstante, “las circunstancias han llevado a una situación que obliga a aplazar la apertura, con los perjuicios que ello genera”.

“Impacto significativo” para Punta del Este y Uruguay

El grupo manifestó su objetivo de “retomar plenamente las actividades, trabajar junto a las autoridades, trabajadores y sus organizaciones sindicales, para generar nuevas condiciones y establecer un calendario que permita concretar la apertura durante la temporada 2027-2028, la que debe ser impostergable”.

También reconoció que postergar la inauguración tiene “un impacto significativo” tanto para la firma como para Punta del Este y Uruguay.

“Implica reprogramar reservas ya tomadas, espectáculos contratados, eventos internacionales y compromisos asumidos, además de afectar a cientos de trabajadores, sus familias y a las numerosas empresas que participan directa e indirectamente del proyecto”, explicó.

Incertidumbre entre jóvenes de Academia Cipriani

El desarrollista también reconoció que el hecho de “no poder abrir las puertas” este verano desató “una situación de incertidumbre” laboral, en torno a un proyecto que promete generar más de 1.000 empleos cuando esté operativo.

Por el momento, la empresa admitió que “más de 300 jóvenes” se están capacitando en la academia Cipriani de hotelería y gastronomía y esperaban incorporarse al resort este verano, razón por la que “alguna alternativa para darles trabajo” hasta que se incorporen al complejo “lamentablemente pospuesto”.

También afirmó que “se buscarán soluciones para mantener todos los puestos de trabajo que sean necesarios” hasta la finalización de las obras de construcción. “Será necesaria una tarea mancomunada que cuente con el apoyo invaluable de las autoridades nacionales y departamentales en aras de lograr un objetivo superior”, consideró la firma.

300 obreros en seguro de paro desde julio

El 29 de julio, Criba S A, principal contratista del proyecto Cipriani, anunció a los delegados sindicales que en los días siguientes comenzarían el envío masivo a seguros de paro. La empresa atribuyó la decisión a “la agudización del conflicto del convenio colectivo de los últimos meses y la decisión de posponer la inauguración [del resort]”.

Esta situación y la de otros 120 trabajadores del hormigón cesados el 22 de julio, ameritó que delegados de la obra tuvieran una audiencia con la empresa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el pasado martes 4.

Este lunes 10 tendrán “un cuarto intermedio con ámbito” resolutivo, informó a la diaria el delegado sindical del centro de trabajo, Yhonattan Rodríguez. Aseguró que la cifra de los cesados en agosto asciende a 180.

Por su parte, el grupo informó que hasta ahora ha invertido 250 millones de dólares en la propuesta y unos 45 millones de dólares en la compra y refacción del exhotel San Rafael y en la instalación de su academia.

Por este motivo, ratificó su “convicción” en la propuesta y resaltó que la inauguración en 2027 resulta “imperiosa e impostergable”. “Mientras no comienza la operativa comercial proyectada, se generan costos enormes para el grupo y no se crean las fuentes de trabajo tan necesarias y esperadas”, concluyó.