Encuesta sobre seguridad en Sauce de Portezuelo y aledaños: 53% de los vecinos percibe que “empeoró” en el último año

El relevamiento fue presentado durante una reunión con jerarcas de la Policía departamental; las autoridades informaron que está aprobado el presupuesto para una comisaría y que se evalúa instalar cámaras.

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La Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo se reunió el jueves 6 con el comando de la Jefatura Departamental de Policía para plantear las preocupaciones e inquietudes de los vecinos en materia de seguridad. En esa instancia, que tuvo lugar en el Espacio Cultural de Sauce de Portezuelo, la organización entregó un relevamiento realizado durante los dos días previos -del que participaron 233 personas de diferentes hogares en Sauce de Portezuelo, Ocean Park, La Capuera y El Pejerrey-, como “un insumo para el diálogo y la construcción de soluciones”.

Un resumen de los resultados, al que accedió la diaria, muestra que el 53% de quienes “pudieron comparar” los cambios en seguridad durante el último año percibe que la situación “empeoró”. El 43% consideró que la seguridad sigue “igual” y un 4% cree que “mejoró”. De los 233 encuestados, 17 dijeron que no podían evaluar la evolución de los últimos 12 meses.

En este contexto, el 44% respondió “ni segura ni insegura” cuando se les preguntó cómo percibe la zona donde vive, el 21% consideró que es “segura” y un 6% “muy segura”. En el otro extremo, 32% dio una opinión negativa: 19% la percibe “insegura” y 13% “muy insegura”.

Respecto a hechos de inseguridad ocurridos en el hogar durante los últimos dos años, respondieron 218 personas; 15 prefirieron no hacerlo. El 55% de quienes se expidieron señaló que no sufrió eventos de ese tipo; los restantes señalaron que ellos o alguna persona de su hogar sí sufrió un episodio de inseguridad en ese período.

Cuándo y dónde se concentra la preocupación

Los momentos de mayor preocupación por la seguridad se concentran en la noche (64%) y cuando la vivienda queda desocupada (66%). Además, el 22% señaló que le preocupa lo que ocurra al anochecer, y el 15% manifestó su inquietud por los fines de semana.

Para el 11%, la preocupación se concentra en temporada alta o en feriados, mientras que el 9% afirmó que no siente una preocupación en particular y una cantidad similar manifestó inquietud por lo que ocurra durante el día.

“La coincidencia entre noche y viviendas desocupadas sugiere una oportunidad concreta: organizar patrullajes preventivos por franjas horarias, con especial atención a accesos, corredores internos y sectores con menor iluminación”, planteó la asociación.

Los accesos desde la ruta, entradas, rotondas y paradas constituyen los lugares más vulnerables (27% de las menciones), seguidos por las calles y espacios públicos (23%) y las zonas con baja iluminación o escasa circulación (17%). En menor proporción, los vecinos también mencionaron rambla, costa y playa, arroyos, puentes o áreas de montes, terrenos ocupados o baldíos y viviendas desocupadas o estructuras abandonadas.

Principales problemas: robos y ocupación de terrenos

Por otra parte, al responder un cuestionario de múltiple opción sobre “los problemas considerados más importes”, el 74% mencionó los hurtos o robos en viviendas; el 49% la ocupación de terrenos; el 46% la escasa presencia de patrullaje policial; y el 41% la falta de iluminación.

Con menor incidencia se ubican la conducción peligrosa o motos irregulares, consumo o venta de sustancias, daños o vandalismo, demora o dificultad en obtener respuesta, amenazas o violencia. Solo 3 personas (1%) identificaron los conflictos en espacios públicos como un problema.

“Los cuatro primeros problemas forman un núcleo coherente. No conviene tratarlos como reclamos aislados. En conjunto describen una percepción de baja capacidad preventiva y de control territorial”, señala el informe.

Además, indica que la ocupación de terrenos “requiere especial cuidado institucional: la Policía no resuelve por sí sola la dimensión judicial, municipal o dominial, pero sí puede contribuir con respuesta oportuna, registro de actuaciones, preservación de evidencia y coordinación con las autoridades competentes”.

Prioridades: más presencia policial y patrullaje preventivo

Otro capítulo del relevamiento apuntó a conocer la opinión de los vecinos sobre las “prioridades de acción” para mejorar la seguridad, mediante respuestas de múltiple opción. Al pedir una sola medida urgente, 43% eligió “presencia o patrullaje”. Si se agrega el fortalecimiento del destacamento o la evaluación de una comisaría, la prioridad policial directa alcanza al 56% de las respuestas.

Al agrupar las prioridades en ejes de acción, la respuesta fue la siguiente: presencia policial y el patrullaje preventivo (75%), iluminación y videovigilancia (73%), capacidad y coordinación institucional (46%), control del tránsito y las motos (14%), prevención focalizada en las viviendas (13%).

“La agrupación permite distinguir tres consensos amplios: presencia preventiva, infraestructura de seguridad y capacidad institucional. Estas líneas no compiten entre sí; reflejan una demanda combinada y sostenida”, apunta el informe.

A la luz de estos resultados, el reporte sugiere que se realicen patrullajes preventivos por franjas horarias, sobre todo de noche, “con especial atención en accesos, corredores internos y sectores con menor iluminación”.

Fortalezas disponibles para implementar soluciones

Entre los vecinos, la principal fortaleza para implementar soluciones surge de la propia comunidad: 64% valoró la colaboración entre sí, y 52% la comunicación. La buena convivencia general fue mencionada por el 27%, al tiempo que el 24% consideró como una fortaleza “la buena disposición del personal policial”.

También mencionaron la disponibilidad de “cámaras o medidas privadas” (20%), la respuesta cuando se solicita ayuda (9%), la iluminación adecuada en algunos sectores (6%) y el “patrullaje visible” (4%).

“La lectura negociadora es importante: el reclamo no se dirige contra el personal policial, sino hacia la necesidad de mayor capacidad, presencia y coordinación”, advierte la asociación sobre este capítulo de la encuesta. Concluye, además, que “la comunidad ya cuenta con redes de comunicación que pueden utilizarse para prevención, difusión de protocolos y seguimiento”.

Asimismo, considera que la cooperación vecinal “debe complementar, no sustituir, la responsabilidad estatal de prevención y respuesta”, y señala que “un canal formal, con reglas claras, reduciría rumores, mejoraría la calidad de la información y permitiría priorizar hechos”.

El informe resalta, por otra parte, que los datos reflejan una transformación relevante de la zona: 65% de las personas encuestadas tiene hasta 10 años de vínculo y 80% reside de forma permanente o durante parte del año. “Sauce de Portezuelo y su entorno ya no pueden ser considerados solamente como lugares de veraneo; existe una comunidad residente creciente, con necesidades de seguridad durante todo el año”, concluye.