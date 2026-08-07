Abella planea eliminar el servicio de aerosillas de Piriápolis y demoler el exparador de Playa Hermosa pese a rechazo vecinal

Movilización de la Asociación Vecinal de Playa Hermosa y residentes del balneario, el 6 de agosto, frente al Municipio de Piriápolis.

El intendente de Maldonado dijo que no hay recursos para restaurarlos; vecinos se movilizaron este jueves en contra de la demolición, mientras que en el concejo municipal hay posturas divergentes sobre ambos proyectos.

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, manifestó al concejo del Municipio de Piriápolis su plan de eliminar el icónico servicio de aerosillas del balneario y de demoler el edificio del exparador Nevada de Playa Hermosa, basado en informes técnicos sobre el estado de ambas estructuras y la imposibilidad de la comuna de invertir en reparaciones.

“Varios informes indican que, para lograr las condiciones de seguridad necesarias para que [las aerosillas] vuelvan a funcionar, se requiere una inversión imposible de asumir”, dijo el intendente en la sesión municipal del 30 de julio, a cuya acta accedió la diaria.

Luego anunció que su plan es “canjear el padrón de la base de las aerosillas con la Administración Nacional de Puertos (ANP) por el antiguo local de Buquebus”. Detalló que, en este espacio, “luego de demolido el local, se generaría la salida desde el puerto y quedaría lugar para un estacionamiento”.

El alcalde del Municipio de Piriápolis, el nacionalista René Graña, amplió en declaraciones a la radio local RBC que, según los informes técnicos de la Intendencia de Maldonado (IDM), “la infraestructura no reúne las condiciones necesarias para volver a funcionar debido al estado de la linga, la rueda principal, las bases y algunas de las columnas que sostienen el cableado”.

Además, informó que la plataforma inferior de acceso a las aerosillas y el antiguo restaurante “no forman parte del patrimonio municipal”, por lo cual la IDM prevé “ceder” la base a la ANP para que este organismo construya oficinas administrativas portuarias en el marco de un proyecto de recalificación de la zona.

En cuanto al exparador Nevada, el intendente dijo al concejo municipal que informes propios y de la Universidad de la República (Udelar) concluyen que “el edificio está en muy mal estado”. Agregó que la comuna “no tiene fondos para recuperarlo y mantenerlo” y que “la única posibilidad es demolerlo” y recuperar el cordón dunar en la zona.

“Se entiende la posición de los vecinos que necesitan tener un espacio, pero tiene que ser otro lugar”, manifestó Abella, según el acta del encuentro. Entre las alternativas, Graña mencionó el centro comunal o del “octógono” del balneario.

Discrepancias en el concejo

Tras el encuentro con el intendente, el martes 4 el concejo municipal sesionó en forma extraordinaria para evaluar ambos proyectos, aunque su postura no es vinculante y Abella será quien tome la decisión final.

El alcalde Graña y las concejalas Silvana González (Partido Nacional) y Miriam Callejas del Frente Amplio (FA) se pronunciaron en contra de restaurar el servicio de las aerosillas, mientras que el concejal oficialista Marcelo González y la frenteamplista Olga Rivero se expidieron a favor, según consignó el semanario La Prensa y confirmó la diaria.

En cambio, la demolición del exparador Nevada, ubicado en la ruta 10 y la rambla Proa al Mar, solo fue rechazada por Rivero. Ocurrió que Marcelo González, quien también se opone a la demolición, no pudo expedirse porque llegó unos minutos tarde y hubo un cambio en el orden del día; su suplente Jorge Reggio, votó a favor.

Este jueves, mientras un grupo de vecinos se manifestaba frente al edificio municipal en defensa del exparador (véase recuadro), la mayoría del consejo resolvió reconsiderar el asunto la semana próxima. La reconsideración fue impulsada por los frenteamplistas Alberto Miranda y Rivero y también por el nacionalista González; votaron en contra el alcalde Graña y Silvana González.

Concejal blanco a contrapelo de su partido

Marcelo González dijo a la diaria que fundamentó su postura favorable a mantener el antiguo edificio con un informe elaborado por arquitectos de la Udelar en 2022, que “solicita mantenimiento, pero en ningún momento indica riesgo de derrumbe”.

También aludió a un informe emitido por Bomberos del pasado 22 de junio. Aunque el documento “permanece reservado”, según le informó Abella, “se detectaron situaciones de desprendimiento de revoque y alguna armadura expuesta”.

Por eso, González entiende que, antes de adoptar una decisión definitiva, “se requiere un diálogo más profundo con los vecinos” y dijo que la agrupación vecinal de Playa Hermosa “solicitará otro relevamiento técnico a un ingeniero” particular.

Por otra parte, dijo que defiende la continuidad del servicio de aerosillas porque “son parte de la identidad de Piriápolis y pueden ser reestructuradas o pensadas de otro modo para que sean seguras”. A su juicio, es necesario realizar un nuevo llamado a licitación, ya que en 2024 el exjefe comunal, Enrique Antía, revocó la licitación tras observaciones del Tribunal de Cuentas de la República.

Según el último informe técnico del ingeniero Martín Puppo, presentado por Abella, “se necesita acondicionamiento y mantenimiento para un nuevo sistema de aerosilla, pero la IDM no tiene recursos”.

En el otro extremo, Silvana González defendió la postura oficialista. “Según los informes técnicos presentados por el intendente, incluido el de la Udelar, el edificio presenta riesgo de derrumbe”. Aunque no visitó el lugar en los últimos meses, afirmó que “desde hace años sufre deterioro”. Aseguró que “la inversión para recuperarlo es más cara que tirarlo abajo y volver a hacerlo”. Respecto a las aerosillas, argumentó lo mismo que Abella: el espacio “no se puede recuperar o no hay inversión para hacerlo”, dijo.