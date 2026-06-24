Playa Hermosa: vecinos buscan revitalizar el exparador Nevada ante posible demolición por parte de la Intendencia

Afirman que el 95% de la estructura está apta para ser reflotada y estiman que esto insumiría entre 70.000 y 100.000 dólares.

La Intendencia de Maldonado (IDM) suspendió la demolición del exparador Nevada, ubicado en la Parada 11 de Playa Hermosa, en medio del rechazo de vecinos que aspiran a conservar la estructura de 1.668 metros cuadrados. El derribo se había anunciado para el lunes 22, mediante las redes sociales de la comuna, como parte de un proyecto de recuperación del cordón dunar.

La directora de Ambiente de la IDM, Virginia Villarino, dijo a la diaria que el procedimiento cuenta con la autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente (MA) desde fines de abril y aseguró que los vecinos fueron informados de esto el pasado jueves 18. Ante planteos vecinales tendientes a revitalizar la construcción con fines sociales, la jerarca manifestó sus dudas en cuanto a la viabilidad de un espacio expuesto a los factores climáticos. “No sé si el esfuerzo económico para mantenerlo es sostenible en el tiempo”, consideró.

Desde el punto de vista técnico, indicó que en edificaciones sobre dunas expuestas al oleaje “se incrementa la erosión”, por lo que en algunos casos “es necesario retirar la estructura dura”. Además, destacó que, en el marco del programa Espacios de Conservación, “hay padrones públicos de la IDM, alejados de la playa, disponibles” para las actividades propuestas.

El día anunciado como punto de partida de la demolición, el ingeniero civil Guillermo López Méndez, director general del Departamento de Obras Públicas de la IDM, recorrió la edificación durante una inspección de Bomberos para elaborar un informe previo. No obstante, consultado por la diaria sobre los resultados, afirmó que “el Departamento de Obras no está involucrado”.

Por su parte, el alcalde del Municipio de Piriápolis, René Graña, dijo a la radio RBC que visitó las instalaciones al enterarse del anuncio, pero carecía de información oficial sobre el procedimiento.

Por el momento, la demolición está en suspenso y, según Villarino, el intendente Miguel Abella es quien tomará la decisión final. Si se concreta el derribo, Ambiente avanzará con medidas de mitigación, como la plantación de especies nativas, la extracción de exóticas invasoras y la colocación de cercas captoras hechas con podas, una tarea que, según indicó, “se viene realizando con los vecinos”.

Vecinos de Playa Hermosa: “El 95% está apto para ser reflotado”

Para buena parte de la comunidad costera, la construcción instalada en la Ruta 10 y la Rambla Proa al Mar ya es parte de la identidad local. Históricamente, fue punto de encuentro social durante los veranos y, hasta hace unos años, albergó a la Escuela de Cine (Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales) de la Universidad de la República.

El presidente de la Asociación Vecinal de Playa Hermosa, Ángel Ramírez, dijo a la diaria que “la comunidad se enteró de la demolición por Instagram”, lo cual “encendió la alarma” y generó “preocupación”. Sostuvo que se trata de “un edificio emblemático de la zona, que no está en condiciones de ser derrumbado”.

De hecho, basado en una inspección visual que realizó el 20 de junio junto al arquitecto Lucas Gadea, concluyó que “no está en peligro de derrumbe ni presenta deterioro o humedad en paredes y techo, aunque sí vidrios rotos, vandalización y rotura de muebles”.

A su entender, “un 95% de la estructura está apto para ser reflotado”. Por eso lamentó la “falta de comunicación entre las autoridades municipales y la comunidad y poco interés de la IDM”. Y opinó que “el intendente debe recibir a los vecinos” para dialogar al respecto.

“Nos sentimos doblemente engañados y no escuchados”, dijo a la diaria Cristina Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Vecinos de Playa Grande. Destacó el “valor histórico y patrimonial” del edificio que “fue construido con el aporte de la comisión de vecinos que funcionó [en los años 60]”.

Luego cuestionó que, cuando dejó de funcionar como sede de la Escuela de Cine (que se trasladó hacia el Centro Universitario Regional Este en la capital departamental), “quedó un espacio deshabitado y la Intendencia no hizo ningún tipo de mantenimiento”.

Cartas y firmas sin respuesta

En noviembre de 2025, las comisiones de vecinos de Playa Grande y Playa Verde, junto a la Asociación Vecinal de Playa Hermosa, presentaron una carta al intendente impulsando la recuperación y puesta en valor del edificio. De acuerdo a la nota, a la que accedió la diaria, buscaban cubrir “necesidades culturales, deportivas y sociales que no están pudiendo ser satisfechas”.

El planteo también llegó al concejo del Municipio de Piriápolis en marzo pasado, con un anexo de 100 firmas recolectadas entre vecinos e instituciones. Luego reiteraron la propuesta en una entrevista con el director del Departamento de Cultura, Andrés Rapetti, en abril pasado. El jerarca “quedó en solicitar una entrevista al intendente, pero no sucedió”, lamentó Gutiérrez.

En la misma línea, en marzo fue presentada otra propuesta al alcalde René Graña y los concejales de Piriápolis por parte de Edison Hernández, expresidente de la Asociación Vecinal de Playa Hermosa y actual presidente del comité de base “Jorge Pombo”, del Frente Amplio. En su extensa propuesta, sugirió que se realice un diagnóstico técnico-estructural para identificar daños por vandalismo, desgaste o fallas de cimentación, con la intención de priorizar el reemplazo de piezas oxidadas, reforzar estructuras y mejorar la iluminación.

El vecino dijo a la diaria que la estructura podría transformarse en un espacio multipropósito, con actividades deportivas y culturales. También sugirió al Mides utilizarlo como refugio para personas en situación de calle. Opinó que “el principal problema es la falta de mantenimiento desde hace años” y que, de ser refaccionado, “sería aprovechable para distintas organizaciones sociales”, adultos mayores y niños.