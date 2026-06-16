Intendencia lanzó programa para proteger espacios de relevancia ambiental de forma participativa

Los sitios naturales fueron identificados por más de 25 agrupaciones vecinales, desde Solís Grande a la laguna Garzón; el proyecto se desarrolla con académicos del CURE.

La Intendencia de Maldonado (IDM) lanzó esta semana el programa Espacios de Conservación, con el propósito de proteger y restaurar áreas públicas de relevancia ambiental en distintos puntos del departamento. Estos sitios naturales fueron identificados por más de 25 agrupaciones vecinales, desde Solís Grande hasta la laguna Garzón, en función de sus características ecológicas, paisajísticas y sociales.

“Muchos se encuentran en la faja de defensa de costas, otros en planicies de inundación de cañadas y arroyos; todos entre la trama urbana o muy próximo”, explicó la directora de Ambiente de la IDM, Virginia Villarino, en una rueda de prensa.

La propuesta contempla “la recuperación y el monitoreo permanente de estos sitios” mediante un trabajo conjunto entre la IDM, la Universidad de la República y la sociedad civil organizada. Para eso, se desarrollan ámbitos participativos en los que intervienen profesionales de la comuna, docentes y estudiantes de la Licenciatura en Paisaje y de la Licenciatura en Gestión Ambiental del Centro Universitario de la Región Este, además de vecinos de cada localidad.

Villarino detalló que se trata de zonas “presionadas por la urbanización, necesarias de conservar”, y enfatizó que el programa condensa las iniciativas de los vecinos. Algunas propuestas apuntan al control de especies exóticas invasoras, el refuerzo con plantación de especies nativas, la colocación de vallas para evitar el ingreso de vehículos, la eliminación de focos de residuos o podas, así como la creación de senderos interpretativos y cartelería educativa.

“Son espacios pensados para la conservación, pero también para la contemplación y el disfrute responsable de la comunidad. Maldonado continúa creciendo y expandiendo sus zonas urbanas, por lo que es fundamental planificar con anticipación y preservar aquellos lugares que poseen un alto valor ambiental”, sostuvo.

En tanto, el intendente Miguel Abella dijo que con “el cuidado del medioambiente y reglas de juego claras para el inversor, se va a lograr tener un mejor Maldonado”.

A su turno, el secretario general de la IDM, Álvaro Villegas, dijo que el programa “está dentro de los lineamientos estratégicos que marcó Abella para este período de gobierno, con énfasis en el desarrollo de políticas públicas ambientales de conservación y protección en conjunto con la participación de las comisiones barriales y en coordinación con la Universidad de la República”.