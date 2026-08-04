El evento integra la grilla de actividades organizadas por el Mes de la Juventud junto a nuevas ediciones de Forjadores de Leyendas y Maldonado Cómics.

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El festival Punta Animé celebra sus 15 años en la Casa de la Cultura de Maldonado con una propuesta que incluye más de 30 stands de artículos relacionados con la especialidad, series y películas y juegos de realidad virtual, además de concursos de cosplay, dance cover y pasarela cosplay. El evento, que cada año congrega a un numeroso público de diferentes edades, se desarrollará durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto, de 13.00 a 20.00.

El espacio contará con una zona de e-sports, donde se disputarán partidas de Valorant, Fortnite, LoL, Rocket League, Tekken 8, Mortal Kombat, entre otros. Además, participarán invitados nacionales e internacionales, entre ellos, los argentinos Noelia Lestani y Metal Warrior y Eddie Cruz, y uruguayos como Priscilla Aguilar, Exiliados Rap, Dawnfall Xv, Academia MOS y More More Jump.

Las entradas cuestan $ 250 por día y el abono para los dos días vale $ 450. Se adquieren en Red Tickets. Quienes deseen conocer a Lestani podrán obtener un pase para el meet and greet y la firma de autógrafos a $ 503 por medio de Red Tickets, que no incluye la entrada al evento.

Juegos de rol y convención de comics

El domingo 30 llegará una nueva edición de Forjadores de Leyendas al hall del teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado con actividades que se desarrollarán de 15.00 a 21.00.

El encuentro, organizado por las agrupaciones Caóticos Rol y Critical Hit Maldonado, reunirá a aficionados de los juegos de rol de mesa, como Calabozos y Dragones, donde interpretarán personajes ficticios y vivirán aventuras guiadas por un director de juego, utilizando reglas.

El sábado 5 de setiembre, de 13.00 a 20.00, la Casa de la Cultura de Maldonado recibirá una nueva edición de Maldonado Cómics, una convención de cómic y dibujo con stands, exposiciones, talleres, música en vivo, charlas, artistas de doblaje, videojuegos, juegos de mesa y la participación de dibujantes, ilustradores y cosplayers invitados.

Además, a las 17.00, será el concurso de pasarela cosplay para el que pueden inscribirse hasta el 31 de agosto en [email protected] o el mismo día del evento, de 13.00 a 15.30.

Podrán registrarse cosplays de animé, manga, videojuegos, cómics, películas, series, y variantes como mashup, crossover, gender bender, steampunk, cyberpunk, furry, entre otras.

Los participantes deberán presentarse ante el jurado para su evaluación entre las 14.00 y las 16.30. La organización aclaró que no se aceptarán cosplays de contenido erótico o hentai, personajes originales no publicados y genéricos ni propaganda o publicidad durante la pasarela.

El acceso a Maldonado Cómics tiene costo, pero aún no se anunció el valor, solo se confirmó que los menores de nueve años ingresan gratis.