El festival Punta Animé celebra sus 15 años en la Casa de la Cultura de Maldonado con una propuesta que incluye más de 30 stands de artículos relacionados con la especialidad, series y películas y juegos de realidad virtual, además de concursos de cosplay, dance cover y pasarela cosplay. El evento, que cada año congrega a un numeroso público de diferentes edades, se desarrollará durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto, de 13.00 a 20.00.
El espacio contará con una zona de e-sports, donde se disputarán partidas de Valorant, Fortnite, LoL, Rocket League, Tekken 8, Mortal Kombat, entre otros. Además, participarán invitados nacionales e internacionales, entre ellos, los argentinos Noelia Lestani y Metal Warrior y Eddie Cruz, y uruguayos como Priscilla Aguilar, Exiliados Rap, Dawnfall Xv, Academia MOS y More More Jump.
Las entradas cuestan $ 250 por día y el abono para los dos días vale $ 450. Se adquieren en Red Tickets. Quienes deseen conocer a Lestani podrán obtener un pase para el meet and greet y la firma de autógrafos a $ 503 por medio de Red Tickets, que no incluye la entrada al evento.
Juegos de rol y convención de comics
El domingo 30 llegará una nueva edición de Forjadores de Leyendas al hall del teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado con actividades que se desarrollarán de 15.00 a 21.00.
El encuentro, organizado por las agrupaciones Caóticos Rol y Critical Hit Maldonado, reunirá a aficionados de los juegos de rol de mesa, como Calabozos y Dragones, donde interpretarán personajes ficticios y vivirán aventuras guiadas por un director de juego, utilizando reglas.
El sábado 5 de setiembre, de 13.00 a 20.00, la Casa de la Cultura de Maldonado recibirá una nueva edición de Maldonado Cómics, una convención de cómic y dibujo con stands, exposiciones, talleres, música en vivo, charlas, artistas de doblaje, videojuegos, juegos de mesa y la participación de dibujantes, ilustradores y cosplayers invitados.
Además, a las 17.00, será el concurso de pasarela cosplay para el que pueden inscribirse hasta el 31 de agosto en [email protected] o el mismo día del evento, de 13.00 a 15.30.
Podrán registrarse cosplays de animé, manga, videojuegos, cómics, películas, series, y variantes como mashup, crossover, gender bender, steampunk, cyberpunk, furry, entre otras.
Los participantes deberán presentarse ante el jurado para su evaluación entre las 14.00 y las 16.30. La organización aclaró que no se aceptarán cosplays de contenido erótico o hentai, personajes originales no publicados y genéricos ni propaganda o publicidad durante la pasarela.
El acceso a Maldonado Cómics tiene costo, pero aún no se anunció el valor, solo se confirmó que los menores de nueve años ingresan gratis.
Mes de la Juventud: deportes, capacitación y música
Punta Animé, Forjadores de Leyendas y Maldonado Cómics son parte de la grilla del Mes de la Juventud, promovida por la Intendencia de Maldonado en distintas localidades. La programación incluye actividades deportivas, culturales y de formación dirigidas a jóvenes del departamento.
El miércoles 12 y el jueves 13, de 18.00 a 20.00, se realizará una charla sobre inserción laboral para interesados en trabajar en McDonald's, en la Sala de Conferencias del Campus de Maldonado.
Además, durante agosto y setiembre habrá capacitación online en inteligencia artificial, organizada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional de Uruguay y la Intendencia de Maldonado, enfocada en conocimientos, habilidades básicas y prácticas, pero aún no se informó la fecha específica.
En el mismo período se realizará el taller “Ni silencio ni tabú”, programa impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud y la intendencia para promover el bienestar psicoemocional de adolescentes y jóvenes.
La agenda deportiva comienza este miércoles 5, a las 17.00, con fútbol social en el miniestadio en el parque La Loma, entre Avenida Roosevelt y la calle Haití, destinado a niños, niñas y adolescentes que practican este deporte de forma recreativa.
El sábado 8, de 10.00 a 20.00, la Oficina Joven de la IDM del parque será sede del Día Gamer, con una muestra interactiva de videojuegos y campeonatos de e-sports individuales y por equipos. En tanto, el sábado 15, de 10.00 a 12.00, se realizará Phygital Football, que combina fútbol tradicional con competencias digitales, en la Sala Gamer y cancha de pasto del parque.
El jueves 6, de 10.00 a 15.00, habrá una intervención de arte urbano en la pista de skate de San Carlos, donde jóvenes realizarán una pintada colectiva. El sábado 29, de 19.00 a 22.30, el teatro Cantegril de Punta del Este recibirá a Parate de Rima Deluxe, un espectáculo de batallas de freestyle que culminará con música en vivo de artistas del género.
Finalmente, el sábado 12 de setiembre, de 17.00 a 23.00, la explanada del parque La Loma recibirá a Rock del Este, un festival de bandas locales de rock, con feria gastronómica y emprendedores.