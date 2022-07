“Cuando contás cómo te sentís, das el primer paso”, dice uno de los spots que dan inicio a las líneas estratégicas que se desarrollarán entre agosto y octubre -con intenciones de que se extienda en el tiempo- con el fin de prevenir el suicidio adolescente. “Ni silencio ni tabú. Hablemos de salud mental” se llama la campaña que impulsan el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) junto a Unicef Uruguay, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública (MSP) y otras instituciones estatales.

Si bien comenzará a principios de agosto, el lanzamiento se realizó este miércoles en la sala de actos de la Torre Ejecutiva y estuvo a cargo de Felipe Paullier, director de INJU, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, el representante de UNICEF para Uruguay, Francisco Benavides, y tres adolescentes que pertenecen al Consejo Asesor y Consultivo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU): Julieta Barros, Verónica González y Nicolás Medina.

“La campaña plantea varios objetivos y tiene varios componentes. No es un spot aislado ni una acción de comunicación puntual, sino que es una estrategia de trabajo por varios meses y se planea que siga en el tiempo”, manifestó Paullier. Asimismo, explicó que la política pública a desarrollar “no está descolgada como una acción del INJU”, sino que se enmarca en la estrategia nacional de prevención del suicidio de la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio y el área de Salud Mental del MSP.

Según dijo el jerarca, el tema “desafía en términos cuantitativos, porque las cifras son muy fuertes y rompen los ojos, y también en términos humanos, porque cada vez que hablamos de un tema de salud mental hay una persona, una comunidad educativa, una historia detrás”.

Hasta hace poco tiempo, en el INJU se creía que como uno de los principales focos de la campaña se iban a desarrollar poco más de 200 talleres en todo el país para sensibilizar sobre el tema y establecer espacios de intercambio y escucha. Sin embargo, Paullier aseguró en el lanzamiento que finalmente serán más de 300 talleres, porque ya hay más de 400 facilitadores que han sido capacitados y podrán replicar las dinámicas del taller en todos los departamentos. A su vez, desarrollaron una serie de kits para que la información y las actividades puedan ser extendidas a distintos territorios.

Paullier especificó que estos talleres también se desarrollarán en clubes de fútbol femeninos y masculinos de categoría 16, en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y en los Equipos Territoriales de Atención Familiar de todo el país, así como en centros educativos.

En otro orden de cosas, la campaña también implicó la creación de un sitio web sobre la salud mental en la adolescencia, que además de información contiene los distintos servicios asistenciales.

La participación adolescente

Según Paullier, la elección del nombre de la campaña responde a que ambas palabras -“silencio” y “tabú”- son “las que [más] resuenan entre los adolescentes cuando piensan en salud mental”. A su vez, dijo que “es habitual en la política pública hablar de jóvenes pero no involucrarlos”, y que por esa misma razón el diseño de la campaña contó con la participación de adolescentes y jóvenes.

“La participación de los jóvenes no sólo es importante, sino necesaria, porque saben lo que quieren y son los que conocen sus problemas. Creen que no nos afecta lo que pasa a nuestro alrededor y por eso no nos escuchan, pero muchas veces es todo lo contrario, se necesita que seamos tomados en cuenta a la hora de tomar las decisiones ya que las ideas son más frescas”, manifestó González, del Consejo Asesor y Consultivo del INAU.

Como complemento, Barros dijo que también es importante que se sumen otros jóvenes y adolescentes a participar en la campaña, para “que no caiga, que siga muchos años más y que no se centralice, porque a veces sentimos que no todo llega a cada pueblo como nos gustaría”. “Nosotros somos los encargados de ejercer la palabra y cambiar el ahora y el hoy para lo que se viene”, resumió Medina.

La palabra de las autoridades

“Voy a ser bien breve porque lo importante son los jóvenes y el mensaje que nos dieron”, comenzó Satdjian. En su exposición, el subsecretario de Salud dijo que desde el MSP se redobló “el compromiso con el suicidio, que es un problema de salud pública”, y llamó a “la reflexión y el trabajo conjunto” por considerar que “es una situación que tenemos que abordar entre todos”.

Para Satdjian, la “mayor prevención es hablar del tema”. Por esa razón dijo que se abrieron “las puertas”, con la intención de que “cada vez se abran más, para que cuando se sientan solos, con depresión o angustia, puedan pedir ayuda”. Para finalizar, el subsecretario señaló que “el suicidio es una solución definitiva a un problema transitorio” y consideró que estas acciones son “una solución de vida a ese problema transitorio”.

El ministro Lema, por su parte, anunció que en 2023 la cartera realizará una nueva encuesta nacional de adolescencia y juventud, pero esta vez con un módulo específico sobre salud mental y las consecuencias que trajo la pandemia en ese campo. Por otro lado, destacó como “elemental” la “comunicación interpersonal” para trabajar en la prevención, porque “quizás es algo que se está procesando en el interior, que no necesariamente el otro a primera vista lo tiene que ver”. “Ni silencio ni tabú, para construir un mundo mejor”, concluyó.