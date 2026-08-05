Observatorio Económico y Turístico de Maldonado recolectará datos para la toma de decisiones del sector público y privado

El proyecto quedó instalado este martes por iniciativa de la Cámara Empresarial de Maldonado, en convenio con la Intendencia de Maldonado y la Universidad Católica.

Mediante un convenio de cooperación interinstitucional entre la Intendencia de Maldonado (IDM), la Cámara Empresarial de Maldonado y la Universidad Católica del Uruguay (UCU), se creó este martes 4 el Observatorio Económico y Turístico de Maldonado. El objetivo es “medir la realidad económica del departamento, con foco en el sector turístico, de la construcción y el comercio, para profesionalizar la recolección de datos”, dijo a la diaria el presidente de la gremial empresarial, Willy Ihlenfeld.

Agregó que se generará una base de datos mediante pedidos de acceso a la información pública que la Cámara Empresarial de Maldonado solicitará a la IDM y a otros organismos, sean nacionales o departamentales, así como “el acceso a informes técnicos de Ecotecno, empresa encargada de la gestión y el control de la recolección de residuos en el departamento”.

La información será analizada por el Departamento de Economía y Negocios de la UCU, que elaborará informes técnicos trimestrales de acceso público, para que “cada gremial haga su propia evaluación respecto de los indicadores”.

El decano del Campus Punta del Este de la UCU, Augusto Ferreira, dijo en una rueda de prensa que la institución pondrá a disposición un equipo de investigadores de alto nivel para procesar la información del departamento y del país y “generar indicadores que serán importantes para las decisiones del gobierno local, empresarios y la población en general”. Esos indicadores serán difundidos por la IDM para el acceso público.

En tanto, la gerenta de la Cámara Empresarial de Maldonado, Aimara Fariña, dijo en una rueda de prensa que “es un hito” para el departamento y que la información recolectada provendrá del sector público y el privado. Uno de los principales objetivos, según mencionó, “es medir la actividad económica y compararla con [los datos de] hasta diez años hacia atrás para ver la evolución del departamento y proyectar hacia adelante”.

Por último, señaló que “muchas veces Maldonado es visto como el departamento que menos necesita, pero el crecimiento genera nuevas demandas y necesidades de apoyo desde las políticas públicas”.

Niveles de gasto e impacto de segundas residencias

Entre los datos a relevar, Ihlenfeld mencionó “los metros cuadrados construidos y los bienes enajenados por la IDM; habilitaciones de Bomberos e Higiene en comercios; empleo formal registrado en el BPS [Banco de Previsión Social]; actividad económica según la DGI [Dirección General Impositiva]; la facturación de grandes superficies, supermercados, barracas”.

A su vez, en el sector turístico, el observatorio permitirá analizar indicadores como “los niveles de ocupación, facturación, rentabilidad, gastos realizados con tarjetas de crédito y la cantidad de personas durante la temporada estival”. Además, se prevé medir el impacto económico de las segundas residencias en el departamento y conocer la cadena económica que genera.

Se abordará “desde la construcción de la vivienda y su mantenimiento hasta puestos de trabajo en las torres de Maldonado para conservar esas propiedades, así como en ferreterías, pinturerías y mueblerías, por lo que, se busca conocer toda la cadena económica”, remarcó el empresario.

Por último, dijo que el objetivo es que los datos del observatorio sirvan de insumo para la toma de decisiones, tanto en el ámbito empresarial, por ejemplo, al momento de instalar una empresa y generar puestos de trabajo, “como para los actores públicos cuando diseñen las políticas públicas, así como para la comprensión del proceso de desarrollo local”.

Intendencia aportó diagnóstico de la consultora Exante

El secretario general de la IDM, Álvaro Villegas, informó este martes en una rueda de prensa que el gobierno departamental aportó un estudio reciente que reúne información estratégica sobre la realidad del departamento.

Por ejemplo, señaló que “Maldonado cuenta con unas 250.000 personas que residen durante todo el año, incluyendo la población flotante; cifra que es ampliamente superior a la registrada en el último censo de 2023”.

Además, explicó que se relevó información, a través de la consultora Exante, sobre características demográficas, el mercado laboral, perfil educativo, tejido empresarial y otros indicadores “relevantes” para la toma de decisiones.

“Los datos ciertos sirven para el diseño de políticas públicas que debe desarrollar la intendencia, vinculadas al empleo, el incentivo a las inversiones, la educación, la cultura, el ambiente y la planificación urbana y territorial”, sostuvo.