Gerardo Caetano abre ciclo de charlas académicas del Instituto Carlos Vitale en Maldonado

El historiador y politólogo tendrá a su cargo, este viernes 7, la primera jornada del programa “Claves para entender el mundo actual desde Uruguay” que se extenderá hasta noviembre.

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El Instituto Carlos Vitale, asociación civil de Maldonado abocada a la formación política y a la promoción del análisis de la realidad nacional e internacional con un enfoque ciudadano, inaugura este viernes 7 el Ciclo de Conversaciones 2026 titulado “Claves para entender el mundo actual desde Uruguay”.

La propuesta académica y ciudadana busca analizar los grandes desafíos globales desde una perspectiva local, mediante una programación que se desarrollará en formato híbrido hasta noviembre próximo. En una apuesta a la democratización del conocimiento, se podrá asistir al local de Cacesma en Maldonado (Parada 27 de Bulevar España) o participar de forma virtual desde cualquier punto del país y del exterior.

El evento inaugural comenzará a las 18.30, con la participación del historiador y politólogo Gerardo Caetano. En esta primera jornada denominada “Geopolítica y configuración del poder”, Caetano abrirá un espacio de reflexión analizando las tensiones y transformaciones del escenario internacional contemporáneo.

La actividad tendrá una duración de dos horas, estructurada en una exposición seguida de un espacio de intercambio directo con los asistentes, fomentando el debate y el pensamiento crítico.

El programa se extenderá de agosto a noviembre, reuniendo a intelectuales y especialistas en diversas áreas de las ciencias sociales. El 28 de agosto Marcia Collazo invitará a reflexionar sobre “La política internacional como política de Estado”; el 25 de setiembre Constanza Moreira hará lo propio bajo el título “Hegemonía, contrahegemonía y batalla cultural”.

Camilo López será el tercer invitado para exponer, el 23 de octubre, sobre “Viejos problemas y nuevas derechas; el cierre del ciclo estará a cargo de Rafael Paternain y Angélica Vitale, quienes conversarán sobre“Sociedad, política, miedos e incertidumbres”, en noviembre.

Para participar hay que acceder al formulario de inscripción a través de las redes sociales Instagram (@institutocarlosvitale) y Facebook del instituto, o a través del correo electrónico [email protected].

La entrada es libre, aunque se promueve un sistema de bonos contribución de $200 y $500 para quienes deseen colaborar con el sostenimiento de estas instancias de formación política.