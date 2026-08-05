Comenzó la temporada de avistamiento de la ballena franca austral en Maldonado y Rocha

El viernes 31 quedó oficialmente inaugurada una nueva temporada de avistamiento de ballenas francas australes en las costas de Maldonado y Rocha, tras un acto realizado en La Paloma por el Ministerio de Turismo (Mintur), las intendencias de ambos departamentos, escolares y público en general.

Como cada año, entre julio y octubre, estos cetáceos que pueden alcanzar hasta 16 metros de longitud y 40 toneladas de peso transitan la costa comprendida entre Solís (Maldonado) y La Coronilla (Rocha) para aparearse, dar a luz y criar a sus ballenatos.

Los sitios con mayor [predominancia de ballenas durante la temporada 2025] (https://ladiaria.com.uy/maldonado/articulo/2025/8/oceano-un-buceo-insolito-llego-a-maldonado-la-muestra-fotografica-de-especies-marinas-promovida-por-la-embajada-de-francia/) fueron La Paloma y La Pedrera en Rocha y Garzón, José Ignacio y la playa Brava de Punta del Este en Maldonado, según informó a la diaria Álvaro Pérez Tort, uno de los creadores de la agrupación Ballenas UY.

El lanzamiento de la nueva temporada fue propicio para inaugurar la “Ruta de la fauna marina”, un recorrido interpretativo de 293 kilómetros a lo largo de las rutas costeras 10 y 9, en Maldonado y Rocha, desarrollado entre el Mintur, las intendencias, municipios, guías especializados, académicos y organizaciones de la sociedad civil como Karumbé, Yaqu Pacha, Fauna Marina Uruguay y Ballenas UY.

Se instalaron diez carteles interpretativos desde Solís (Maldonado) hasta La Coronilla (Rocha), diseñados y financiados por el Mintur e instalados por las intendencias y municipios correspondientes. El circuito incluye Bella Vista, Piriápolis, Punta del Chileno, Punta del Este, José Ignacio, La Paloma, La Pedrera, Aguas Dulces y Punta del Diablo.

Los carteles contienen información sobre las principales especies de fauna marina presentes en la zona (ballenas, orcas, delfines, tortugas, lobos marinos y aves), la probabilidad de avistamiento de cada especie (alta, media o baja), la época del año más recomendable para observarlas, su estado de conservación a nivel mundial y se incorporará un código QR para acceder a otros contenidos.

Además, el Mintur anunció que en los próximos meses se instalarán bancos diseñados para resistir las condiciones del ambiente marino y cómodos para la contemplación del paisaje y el avistamiento de fauna. Desde su sitio oficial, la cartera consideró que esta iniciativa “pone en valor la extraordinaria riqueza de sus ecosistemas costeros y promueve un modelo de turismo sostenible, invitando a descubrir y conservar la biodiversidad marina”.

Oportunidad para promover el turismo

La subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram, destacó durante el evento de lanzamiento que esta ruta “tiene un gran potencial para seguir creciendo y beneficiar a las comunidades locales”.

Los directores de Turismo de Rocha, Roque Baudean, y de Maldonado, Edgar Silveira, ven la nueva temporada de avistamiento como “una oportunidad para promover el turismo de naturaleza y el desarrollo sostenible”.

Además, valoraron el trabajo conjunto entre los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil para “proteger la biodiversidad, fortalecer la infraestructura y posicionar a la región como un destino turístico de referencia”. También resaltaron la importancia de la educación ambiental y la riqueza natural como parte de una oferta turística de calidad.

El intendente interino de Rocha, Valentín Martínez, indicó que el objetivo de la comuna es que quienes visiten el departamento “se sientan bienvenidos y vivan una experiencia que los motive a regresar”. Además, dijo que el patrimonio natural de Rocha, sumado “a la planificación, infraestructura y promoción, representa una gran oportunidad para fortalecer el destino”.

En este sentido, señaló que el desarrollo de turismo de avistamiento de la ballena franca austral “muestra cómo valorar y gestionar responsablemente los recursos naturales para generar nuevas oportunidades para toda la comunidad”.

Cómo ubicar a las ballenas y contribuir con información Una de las formas más efectivas para saber en qué puntos se encuentran los cetáceos es consultar las redes sociales de Ballenas UY, que releva información estadística para generar una bitácora de avistamientos. De esta forma, indica la cantidad de especímenes y los días en cada mes que se observaron. La primera ballena franca de esta temporada se registró el 24 de julio en la bahía de Maldonado, frente a Punta del Este, según reportó Ballenas UY con base en fotografías de Marcos Rodríguez Giménez. El 29 se registraron cinco ballenas francas en la parada 12 de la playa Brava, en Punta del Este, y el 2 de agosto siete en Punta Salinas, también en Punta del Este. En cuanto a la temporada anterior, solo en julio hubo 26 días con presencia de cetáceos: 195 ballenas francas, entre ellas un ballenato, 50 falsas orcas, 33 toninas, 20 delfines océanos, cuatro franciscanas, dos orcas, una ballena yubarta y un delfín liso del sur. Podés sumarte al Grupo BallenasUy en la plataforma de Telegram para reportar información detallada, incluyendo ubicación y qué se observa, y compartir fotos y videos sobre avistamientos de ballenas y delfines en las costas de Maldonado y Rocha.