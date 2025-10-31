La Administración Nacional de Puertos (ANP) proyecta un reordenamiento y recalificación de las áreas terrestres ubicadas al pie del Cerro San Antonio, que componen el recinto del puerto deportivo de Piriápolis. El vicepresidente de la ANP, Constante Mendiondo, dijo a la diaria que el objetivo es “optimizar el uso de los espacios y el funcionamiento integral de las infraestructuras edilicias” que ahora están “degradadas”. El área portuaria para “estudiar un ordenamiento básico, recalificación y recuperación” abarca desde el antiguo edificio de la Aduana, la zona del edificio de piedra, que cuenta con dos locales que “estarían siendo licitados por parte de la Dirección Nacional de Hidrografía para uso en la próxima temporada turística”, los cuatro locales de pesca y el área de estacionamiento contigua a este de “aproximadamente 300 metros cuadrados”, que en marzo pasarán del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la ANP.

La ANP proyecta construir oficinas administrativas portuarias para las direcciones de Aduanas y de Migraciones, Prefectura, la ANP y la Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales en la zona contigua a la base de las aerosillas del balneario, que actualmente es utilizada por la Intendencia de Maldonado (IDM). De esta manera, se le “daría valor a esta zona deprimida” y se brindarían “mejores servicios a los nautas”, evaluó Mendiondo.

En el marco de los acuerdos interinstitucionales que se requieren para desarrollar el proyecto, esta semana el jerarca y otros funcionarios de la ANP se reunieron con el intendente Miguel Abella. De acuerdo con Mendiondo, la idea es que la ANP entregue a la IDM el viejo local de Buquebus que “está en grave peligro de derrumbe”.

Añadió que la IDM y el Ministerio de Industria, Energía y Minería planean reactivar ese espacio, aunque todavía no está definido cuál será su futuro. Señaló que, primero “se debe tirar abajo” el local, debido a “su delicado estado de conservación”.

El jerarca descartó que la ANP considere la construcción de un muelle o terminal de cruceros en Piriápolis, como habían sugerido las anteriores autoridades del organismo en conversaciones con el exintendente de Maldonado, Enrique Antía. “El destino principal de cruceros es Punta del Este”, argumentó Mendiondo.