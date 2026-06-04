Operación Jacobo: cayó “el principal” distribuidor de droga en Maldonado y Negro lo valoró como “un hito” para la Policía Nacional

El ministro ofreció en Maldonado los detalles de la tercera etapa de la operación que, hasta al momento, permitió incautar droga y bienes valuados en tres millones de dólares; hay 15 personas detenidas.

En un nuevo operativo enmarcado en la operación Jacobo, la Policía de Maldonado realizó 16 allanamientos en distintas localidades y detuvo a 15 personas mayores de edad, entre quienes se encuentra “el cabecilla de una organización criminal”, informaron el ministro del Interior, Carlos Negro, y el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, en conferencia de prensa.

En total, la operación Jacobo lleva “más de 57 kilos de cocaína incautados”, además de armas de fuego, vehículos de alta gama y dinero en efectivo, valuados en más de tres millones de dólares, añadieron. El más reciente operativo de la Brigada Departamental Antidrogas se realizó el miércoles 3 en Punta del Este y en los barrios fernandinos Lausana, Maldonado Nuevo, Sarubi, Rivera, Maldonado Park y Los Olivos.

Los detenidos, que están a disposición de la Fiscalía de 2° turno, son una mujer y siete hombres poseedores de antecedentes penales, y otros siete hombres sin antecedentes penales. A su vez, se incautaron tres camionetas de alta gama, cinco autos y tres motos que eran utilizadas para el reparto de la droga.

Trezza informó que entre los detenidos se encuentra el presunto líder de la estructura criminal, a quien señaló como uno de los principales distribuidores de cocaína en el departamento y responsable de una red de 20 bocas de venta de drogas. “La gran distribución de cocaína en Maldonado la realizaba esta persona”, acotó.

Un “hito relevante” para la Policía Nacional

La operación, que demandó varios días de investigación y seguimiento, “representa uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en el departamento y a nivel nacional”, dijo el ministro Negro, quien fundamentó su presencia en Maldonado en la necesidad de destacar el trabajo desarrollado por la Jefatura de Policía y la Brigada Departamental Antidrogas.

Además de felicitar al equipo por su “profesionalismo y dedicación”, valoró la magnitud de las incautaciones, subrayando que se evitó la circulación de “más de 300.000 dosis de cocaína que habrían sido destinadas al mercado ilegal”. A su juicio, esto constituye “un hito relevante para la Policía Nacional por el duro golpe asestado a las organizaciones criminales”.

El director de la Policía Nacional, José Azambuya, también participó en la conferencia y expresó que el “acompañamiento permanente” a la investigación en Maldonado permitió atender “las necesidades operativas” que surgieron durante el proceso y contribuir a los resultados obtenidos. Destacó, asimismo, la coordinación mantenida con la Fiscalía, a la que definió como “un elemento fundamental para el éxito de la operación”.

Este tipo de acciones “fortalecen la estrategia nacional de combate a las organizaciones criminales, abordando todas sus manifestaciones, desde el narcotráfico y las bocas de venta de drogas hasta el lavado de activos y otras actividades vinculadas al crimen organizado”, sostuvo.

Un golpe en tres tiempos

Trezza recordó que el primer golpe de la operación Jacobo se concretó en abril, cuando se logró la incautación de 53,432 kilogramos de cocaína distribuidos en 50 ladrillos, así como la incautación de vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y equipos de vigilancia, además de la condena de un hombre de 51 años a la pena de cuatro años y seis meses de penitenciaría por depósito de sustancias estupefacientes.

En una segunda etapa, durante mayo, se ubicó un lugar donde se procesaba cocaína para su distribución y comercialización, incautándose 4,5 kilogramos de cocaína, 7,5 kilogramos de marihuana, pistolas Glock modificadas, más de 550 municiones, dinero en efectivo y elementos utilizados para el procesamiento de sustancias estupefacientes.

En la vivienda se encontraron, además, 140.000 pesos uruguayos, bolsas con monedas, cuatro balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el procesamiento de cocaína, entre ellos bicarbonato, jeringas y aparatos eléctricos, todos de interés para la investigación. En aquella instancia también fueron decomisados dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, cámaras de videovigilancia, un auto y dos camionetas.

La tercera etapa se planteó ir tras las restantes personas que eran parte de la investigación, “siguiendo las directivas” del ministro y con apoyo logístico, tecnológico y de recursos humanos necesarios, dijo Azambuya. En la operación de esta semana “se detuvieron los 11 objetivos que teníamos fijados más cinco personas”, apuntó Trezza.

El jefe de Policía consideró que la operación constituye “un importante avance” en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Maldonado, y adelantó que irán tras el patrimonio de la organización: “Vamos por otros lugares, como pueden ser las propiedades” que pertenecen a la red criminal.