Una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas derivó en la incautación de 53,432 kilogramos de cocaína pura, tres vehículos y dinero en efectivo, durante un allanamiento realizado en el barrio jardín Los Treinta y Tres, de la ciudad de Maldonado.

La droga tiene un valor en el mercado estimado en más de medio millón de dólares, según reportó el Ministerio del Interior, al ofrecer algunos detalles de la “Operación Jacobo”.

Un hombre mayor de edad, sin antecedentes penales, declara ante la fiscal Carolina Dean por su vínculo con la organización criminal dedicada al narcotráfico “dentro y fuera del departamento”. Llegó a la sede de la Fiscalía, ubicada frente a la Torre del Vigía, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

El allanamiento en el barrio fue coordinado con la Guardia Republicana y su Grupo de Intervención Rápida (GIR), mientras que la preservación de la escena donde trabajó la Policía Científica estuvo a cargo de la Unidad de Respuesta de Maldonado (URPM).

En ese punto de acopio, intervenido en la noche del miércoles 22 por efectivos de varias reparticiones policiales, también se incautaron dos camionetas, un auto, 21.630 pesos, 600 dólares, celulares y cámaras de videovigilancia.