Directora de Gestión Territorial de la Intendencia de Maldonado se retira bajo fuertes críticas del Frente Amplio

Soledad Laguarda se acogerá al retiro incentivado a fines de julio; la oposición cuestionó su década como jerarca de Antía en la dirección de Urbanismo.

Desde que ingresó al área de Control Edilicio de la Intendencia de Maldonado (IDM), en 1989, la arquitecta Soledad Laguarda trabajó bajo el mandato de numerosos intendentes de tres partidos políticos. A fines de julio próximo dejará el cargo de confianza que le ratificó el intendente Miguel Abella como directora general del departamento de Gestión Territorial, creado en esta administración. Según declaró esta semana al multimedios Frecuencia Abierta, se acogerá a un retiro incentivado y pasará a trabajar en el sector privado, que postergó durante esos años por una cuestión de “ética profesional”.

Su desempeño como directora general de Urbanismo en los últimos gobiernos del exintendente Enrique Antía le dio un fuerte protagonismo mediático y político, generalmente polémico, en el marco de un explosivo crecimiento urbanístico del departamento. Esta semana, el Frente Amplio (FA) repasó la gestión de la arquitecta en esa década que “consolidó un modelo de crecimiento urbano intensivo orientado principalmente al negocio inmobiliario y a la inversión privada”, al decir del edil Juan Urdangaray en la Junta Departamental.

El coordinador de la bancada opositora sostuvo, en su intervención, que “no existió una estrategia seria de desarrollo sostenible, equilibrio territorial ni una planificación enfocada en mejorar la calidad de vida de la población”. Agregó que las consecuencias de ese modelo “están a la vista”, mencionando problemas vinculados al crecimiento desordenado del departamento, dificultades de movilidad, saturación del tránsito, crisis ambientales y déficit de infraestructura.

Urdangaray recordó que Maldonado “experimentó un crecimiento sin una planificación integral capaz de acompañar las necesidades de la población y del territorio”, y señaló que “toda esa gestión contó con el respaldo de la bancada oficialista del Partido Nacional en la Junta Departamental”.

El FA siempre cuestionó a Laguarda por no comparecer en las comisiones que la convocaban desde la Junta Departamental para que fundamentara las excepciones a la normativa edilicia promovidas por el exintendente blanco, o respondiera a los requerimientos de la oposición por la falta de controles sobre los desarrollistas. Más de una vez, en el plenario, el exedil y actual diputado Joaquín Garlo lanzó fuertes cuestionamientos a la actitud de la jerarca, que, en su opinión, seguía “una orden expresa” de Antía de no dar explicaciones.