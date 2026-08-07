Ciclón extratropical en Maldonado dejó cuatro evacuados en Los Eucaliptus y casi 19.000 usuarios sin energía eléctrica

Los principales daños materiales se debieron a la caída de árboles sobre viviendas, automóviles y calles, sobre todo en Pinares, San Rafael y balnearios de la zona oeste.

El ciclón extratropical que motivó una alerta meteorológica de nivel rojo en la franja costera del país impactó con fuerza en Maldonado durante la noche del jueves 6, dejando hasta 18.575 hogares sin energía eléctrica en todo el departamento; en la tarde de este viernes aún permanecían 4.450 usuarios afectados, según el mapa interactivo de la situación del servicio eléctrico de UTE. Desde el inicio de la alerta, sobre las 21.00, el viento derribó árboles en la vía pública y sobre viviendas y automóviles, al igual que columnas del tendido eléctrico. Durante la madrugada trabajaron cuadrillas de la Intendencia de Maldonado (IDM) integradas por más de 20 funcionarios para despejar calles y accesos bloqueados.

Según informó la IDM, cuatro residentes en el asentamiento Los Eucaliptus, ubicado al norte de la capital fernandina, “debieron ser evacuados y trasladados al Batallón de Ingenieros 4”; se espera que regresen a sus hogares “cuando la situación climática lo amerite”.

En todo el departamento se registraron 18 reclamos, siete de estos por caída de árboles de gran porte; en tanto, Bomberos reportó 19 intervenciones, indicó la intendencia. En la mañana de este viernes, las cuadrillas trabajaban en el retiro de árboles caídos reportados por vecinos, en coordinación con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Maldonado (CECOED).

Daños en Punta del Este, Pinares y San Rafael

En el barrio Pinares, en Maldonado, funcionarios retiraron ramas de gran porte que se encontraban en la vía pública y obstaculizaban la circulación en la intersección de Aldebarán y Cruz del Sur. En esa misma zona, en la calle Cruz del Sur, entre Pez Austral y Santa Rita, una cochera sufrió la voladura de su techo debido a los fuertes vientos; sin embargo, “ya fue retirado para liberar la circulación y evitar riesgos”.

Asimismo, se identificó una columna caída en el barrio Rincón del Indio, en Punta del Este, que fue señalizada para “prevenir accidentes”, mientras que un árbol de gran porte cayó sobre la zona de ruta 12 y camino del tanque de OSE. Las cuadrillas del departamento de Gestión Ambiental de la IDM ya retiraron el ejemplar.

En Punta del Este, el oleaje y la acumulación de espuma marina obligó a interrumpir la circulación en un tramo de la rambla General José Artigas, a la altura de la playa de Los Ingleses.

En la parada 5, sobre la calle San Francisco casi California, “se registró un inconveniente en el marco de los trabajos de recapado con carpeta asfáltica que terminó afectando a una vivienda de la zona”, informó la comuna. Por lo tanto, técnicos del Departamento de Obras Públicas trabajan en el lugar para “evaluar la situación y determinar las medidas necesarias para brindar una solución”.

Zona oeste: balnearios fueron los más afectados

Las ráfagas de viento que superaron los 120 kilómetros por ahora en algunos puntos del departamento, golpearon con fuerza la zona oeste. Este viernes se trabaja “con especial énfasis” en el sector costero comprendido entre Solís y Sauce de Portezuelo, porque son las zonas que “registraron mayores consecuencias por los fuertes vientos”, dijo el director de Obras de esa región, Miguel Vigliante.

En Punta Colorada “se intervino ante la caída de entre cinco y seis pinos”, mientras que en Sauce de Portezuelo y Ocean Park “se registraron diez árboles caídos”. En el balneario San Francisco los equipos realizan tareas vinculadas con el escurrimiento del agua por episodios de lluvias intensas.

También hubo “afectaciones parciales” en obras viales en ejecución, como en el acceso al Club del Lago, sobre la calle Laguna del Diario, debido a que las lluvias “afectaron el asfalto que se había colocado recientemente”. En este momento, la zona permanece señalizada y cuadrillas de la IDM trabajan en las reparaciones.

Por otra parte, el aumento del caudal del arroyo Pan de Azúcar, que alcanzó la calzada, obligó a realizar cortes preventivos y colocar señalización en los accesos de Paso de Gerona y Paso Perlas “para impedir el tránsito, mientras se evalúa la situación”. La comuna recomienda a conductores de vehículos y peatones “respetar indicaciones y evitar el ingreso a las zonas donde no está permitido el paso”. En San Carlos, en tanto, se desbordó el cauce del arroyo a la altura de la avenida Carlos Seijo.

En los operativos departamentales participaron el Departamento de Movilidad de la IDM, encargado de los cortes y desvíos del tránsito; el Departamento de Gestión Ambiental de la IDM, en la remoción de árboles; además de personal de Bomberos, Policía, Policía Caminera, Prefectura y el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros.

Para reportar árboles o tendido eléctrico caídos, u otra situación de emergencia, están habilitados los siguientes teléfonos:

*911 (servicio de emergencia) Bomberos: 4222 3777 CECOED: 091 710 109 IDM: 4222 3333.