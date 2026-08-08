Turismo de cruceros: Menoni planteó que los puertos de la región dejen de promocionarse de manera individual

“Acá nadie se salva solo”, dijo el ministro al abrir en Punta del Este un encuentro regional que convocó a operadores y autoridades del sector; el balneario tendrá 44 escalas el próximo verano, se informó.

Al abrir el XI Encuentro Regional de Cruceros, que se desarrolló en Punta del Este jueves y viernes, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, planteó la necesidad de que los países y puertos de la región dejen de promocionarse de manera individual y se presenten como un único destino turístico. “No queremos que esto sea la sumatoria de puertos individuales, sino un destino”, afirmó.

“Acá nadie se salva solo”, remarcó, al destacar la importancia de avanzar hacia una promoción del destino regional, sin desconocer los intereses particulares de cada país y puerto en el circuito que comprende el sur de Brasil, Uruguay y Argentina, con proyección hacia Chile.

Ante un público integrado por autoridades de turismo, administraciones portuarias, operadores y referentes de la industria de estos países y también de Panamá, Menoni recordó que la industria de cruceros trabaja con varios años de anticipación y consideró fundamental reducir costos para las compañías, mejorar la conectividad y aprovechar las oportunidades que genera el actual contexto internacional.

Asimismo, planteó como desafío para los próximos años fortalecer la presencia conjunta de Sudamérica en los principales encuentros internacionales de esta industria. También valoró la articulación entre organismos públicos, intendencias y el sector privado para continuar mejorando la competitividad de Uruguay como destino de cruceros.

“El evento tuvo como eje el intercambio de experiencias y la búsqueda de estrategias para fortalecer el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad, con una mirada regional que permita avanzar en una mayor articulación entre destinos, puertos y actores públicos y privados”, resumió el Ministerio de Turismo en su sitio web.

Punta del Este tendrá 44 escalas en verano

Por su parte, el jefe del Puerto de Punta del Este, Carlos Ferreira, remarcó que el crecimiento de la actividad depende de un trabajo conjunto entre Uruguay, Argentina y Brasil. “Los cruceros vienen a Uruguay porque vienen a Argentina y a Brasil”, explicó.

Ferreira informó que Punta del Este tendrá 44 escalas durante la próxima temporada que comenzará el 8 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de abril. Indicó que el puerto, que opera mediante fondeo en la bahía natural, puede recibir hasta cinco cruceros simultáneamente. Destacó que habrá tres embarcaciones en la bahía el 10 de febrero y una permanecerá durante toda la noche entre el 7 y el 8 de enero.

El director general del Departamento Turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgar Silveira, añadió que Punta del Este “recibirá más cruceros de gran porte durante la próxima temporada, con siete barcos de MSC entre los previstos”.

También planteó la importancia de que los destinos sean socios activos de la industria y de continuar trabajando para aumentar el tiempo de permanencia de los cruceristas en Punta del Este, ampliando las oportunidades de excursión y consumo local.

A su turno, el director nacional de Hidrografía, Mauro Toledo, señaló los desafíos que presentan las condiciones climáticas para Punta del Este y la importancia de continuar trabajando para incrementar la llegada de cruceros tanto a este destino como a Montevideo.

Brasil también apuesta al trabajo conjunto

El ministro de Estado de Turismo de Brasil, Gustavo Costa Feliciano, destacó que el futuro de la industria de cruceros depende de la capacidad de los países de la región de actuar de manera conjunta.

En ese sentido, señaló la importancia de promover itinerarios combinados, facilitar la circulación de turistas y ampliar la conectividad marítima, para que los visitantes puedan conocer distintos países de en un mismo viaje.

También remarcó la necesidad de avanzar en la adaptación del sector frente al cambio climático y en una actividad turística que genere oportunidades de inclusión y desarrollo para las comunidades.

El sector privado estuvo representado en el panel “Alianzas para el desarrollo: la perspectiva de las compañías de cruceros”, con la participación de Dario Rústico, gerente general para América de Costa Cruceros, y Marisa Schwarbock, gerenta de Operaciones para Argentina y Latinoamérica de MSC Cruceros.

Cada Encuentro Regional de Cruceros es organizado por el Ministerio de Turismo, la Administración Nacional de Puertos, la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las Intendencias de Montevideo y Maldonado.