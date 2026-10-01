Propuesta para integrar Punta Ballena al Sistema Nacional de Áreas Protegidas llegará al Ministerio de Ambiente el jueves 8

El documento para la incorporación de padrones será entregado en forma conjunta por la sociedad civil y la Intendencia de Maldonado, tras un proceso de debate y análisis en una comisión técnica especial.

La asociación civil Punta Ballena Protegida y la Intendencia de Maldonado (IDM) presentarán, el jueves 8, la propuesta de incorporación de padrones de Punta Ballena al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), con la categoría Monumento Natural, ante la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas. La entrega del documento se realizará a las 11.00 en la sede del Ministerio de Ambiente, en Montevideo.

Esto “constituye un nuevo y trascendente hito en un proceso que nació de la movilización ciudadana y que, a lo largo de estos años, logró reunir voluntades y capacidades diversas en torno a una convicción común: la necesidad de conservar y valorar Punta Ballena y proyectar su futuro reconociendo las características excepcionales de su territorio”, expresó la asociación civil en un comunicado.

Además, resaltó que la presentación conjunta entre la sociedad civil y el gobierno departamental es “un reconocimiento a un proceso construido entre muchos y, al mismo tiempo, una muestra de que es posible encontrar acuerdos amplios cuando existe una visión compartida sobre el futuro de un territorio”.

La organización entiende que la futura incorporación de Punta Ballena al SNAP y la elaboración del Plan Local para la Migrorregión –que está en curso– “abren la posibilidad de pensar el desarrollo de la zona desde una perspectiva diferente, en la que conservación y desarrollo no sean entendidos como caminos opuestos”.

Señaló, asimismo, que “reconocer y cuidar aquello que hace singular a Punta Ballena –su paisaje, naturaleza, su relación con el océano y sus valores culturales– puede convertirse en una fortaleza para su futuro”.

Aspira a que quienes viven, trabajan y desarrollan sus actividades en la localidad y en la península rocosa “encuentren en esta nueva etapa una oportunidad para ser parte y hacer suyo el concepto de Punta Ballena Protegida, reconociendo en la conservación de la naturaleza y el paisaje una fuente de identidad, diferenciación y nuevas oportunidades de desarrollo”.

En esa línea, destaca que si bien Punta Ballena Protegida “fue el nombre de una causa; hoy puede ser también la identidad de un destino turístico que encuentra en la protección de su patrimonio natural una fortaleza para proyectarse hacia Uruguay y el mundo”.

El proceso oficial para la incorporación de padrones de Punta Ballena al SNAP comenzó en enero, a través de una Comisión Técnica Asesora integrada por la IDM, el Centro Universitario de la Región Este, la asociación civil Punta Ballena Protegida y delegados de los partidos políticos con representación en la Junta Departamental de Maldonado.

Este órgano se creó a partir del informe final que recibió el intendente de Maldonado, Miguel Abella, tras un intenso trabajo de la Comisión Asesora Especial para analizar y acordar qué padrones postular al SNAP.