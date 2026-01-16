La Comisión Especial Asesora sobre Punta Ballena, creada el 18 de febrero de 2025, luego de que el gobierno nacional denegó la autorización para la construcción de un complejo residencial de 29 edificios y en el marco de la declaración de “Punta Ballena y las estribaciones cercanas de Sierra Ballena” como reserva departamental natural, presentó este viernes su informe final al intendente de Maldonado, Miguel Abella.

En sus conclusiones, a las que accedió la diaria, la comisión consideró “importante” que el Estado incorpore al dominio público el padrón 15.503 de Punta Ballena “por sus valores paisajísticos, culturales y estéticos, mediante la vía que por derecho corresponda”. Con una superficie de 10 hectáreas y 8.262 metros cuadrados, este era el padrón principal del complejo residencial proyectado por el empresario argentino Delfín Ezequiel Carballo.

También acordó que el intendente de Maldonado proponga ante el Poder Ejecutivo la incorporación de los padrones 15.503, 12.934, 12.935, 12.936, 12.937, 12.938 y 12.939 al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) con la categoría Monumento Natural, incluidos el borde rocoso y el área marino costera, que son públicos. Además, acordó que la administración del área SNAP sea compartida por el gobierno nacional, el gobierno departamental y el Movimiento Punta Ballena Protegida.

Por otra parte, el informe propone una zona “objeto de especial conservación”, integrada por los padrones 12.931, 15.535, 14.819, 24.262 y 16.675, que la IDM rechazó postular al SNAP. Paralelamente, se definió que el Movimiento Punta Ballena Protegida sí solicitará la incorporación de esos terrenos al SNAP y que la petición se tramitará “en forma conjunta y en un mismo expediente” con la solicitud que hará el gobierno de Maldonado para los otros padrones.

Plan Local de la Microrregión Punta Ballena

Esta zona adyacente al área protegida estará contemplada en el futuro Plan Local de la Microrregión Punta Ballena, que deberá incluir “las medidas cautelares que correspondan a efectos de garantizar la protección perseguida” y prever que, “en ningún caso”, se autorizarán excepciones a la ordenanza general de construcciones (TONE) en esos cinco padrones.

El nuevo instrumento de ordenamiento territorial establecerá “niveles de intervención, conservación y protección”. La comisión remarcó que, en ese contexto, es importante que “el poder de decisión quede en el ámbito del gobierno departamental en el marco de su autonomía y conforme las normas sobre ordenamiento territorial y desarrollo sostenible con efectiva participación de la sociedad civil”.

Para ello, el informe sugiere la creación de una comisión técnica asesora integrada “por cuatro representantes del Ejecutivo Departamental, un delegado por cada lema con representación en la Junta Departamental, un representante de la Universidad de la República y dos delegados del Movimiento Punta Ballena Protegida, con sus respectivos alternos”. Esta comisión técnica también asistirá al intendente en la preparación de la solicitud de ingreso al SNAP y en las medidas de protección de los inmuebles 12.931, 15.535, 14.819, 24.262 y 16.675.

El informe también estableció plazos para el inicio de las gestiones. Dentro de 10 días hábiles el intendente dispondrá “los actos y acciones necesarias para tramitar la inclusión de los padrones 15.503, 12.934, 12.935, 12.936, 12.937, 12.938 y 12.939”; designar la comisión técnica y dar inicio al plan local. Además, plantea que “dentro de los 60 días de la fecha de dicho acto administrativo”, se deberá remitir proyecto a la Junta Departamental promoviendo las medidas cautelares para los padrones comprendidos en la zona “objeto de especial conservación”.