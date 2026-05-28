Intendencia de Maldonado ordenó la detención inmediata de obras del condo-hotel Delamar Lofts en La Barra

Control Edilicio confirmó las transgresiones al permiso de construcción, aprobado por el exintendente Enrique Antía en 2024, denunciadas por vecinos en abril pasado.

La Intendencia de Maldonado (IDM) ordenó la “detención inmediata” de la construcción del condo-hotel Delamar Lofts, ubicado en el barrio El Tesoro y cerca de los puentes ondulantes de La Barra, tras confirmar las irregularidades denunciadas por un grupo de promitentes compradores de apartamentos del lindero edificio Delamar.

Los denunciantes acusaron al desarrollador inmobiliario Enrique Etchebarne, promotor de ambos complejos, de transgredir la normativa edilicia y violar los retiros autorizados para Delamar Lofts, entre otros incumplimientos. Para respaldar su reclamo, adjuntaron un relevamiento técnico del agrimensor Daniel Boix y exigieron a la comuna la adopción de medidas urgentes.

A mediados de este mes, una inspección técnica de la Dirección de Control Edilicio constató que la nueva construcción “no se ajusta al permiso autorizado” por la IDM en julio de 2024. Las obras “exceden los límites” del padrón 15.001 y avanzan sobre el padrón independiente 18.250, determinó el relevamiento.

El padrón 18.250, originalmente reservado como acceso de senda peatonal pública a la playa del arroyo Maldonado, fue adquirido por Etchebarne a la IDM, en 2019. Se trata de una fracción de tierra de 10 metros de ancho, lindera con el edificio Delamar, por la que pagó 105.000 dólares.

De acuerdo a la resolución 06088/2024, firmada por el exintendente Enrique Antía y el exsecretario general Luis Eduardo Pereira, para edifificar en este padrón, había que unificarlo con el padrón 15.001. “En caso de no concretarse la fusión de los padrones se deberá demoler el área de subsuelo que ocupa el padrón 18.250”, indica el documento.

Por esa resolución, el exintendente también encomendó a la dirección general de Urbanismo “realizar los actos, contralores y comunicaciones necesarias para dar cumplimiento” a los dispuesto.

Detener la obra hasta que “se regularice la situación”

Casi dos años después, la construcción ya alcanzó los cuatro pisos -tomando por completo el antiguo pasaje peatonal- sin que los padrones se hayan fusionado, al tiempo que invade el retiro que debía mantener con respecto al edificio Delamar, como denunciaron los vecinos en abril pasado.

Ahora, la IDM dictaminó la “detención inmediata” de las obras y otorgó al desarrollista un plazo de 20 días hábiles, a partir de la notificación oficial, para presentarse a regularizar la situación. De no cumplir, el empresario incurriría en desacato y sería pasible de una denuncia penal.

Este jueves 28, la IDM comunicó oficialmente a los vecinos denunciantes que “se han tomado las acciones pertinentes, debiendo la obra permanecer detenida mientras no se regularice la situación”.

El Texto Ordenando de Normas de Edificación (TONE) de Maldonado -popularmente conocido como la “ordenanza de construcciones”- establece sanciones para este tipo de incumplimientos que van desde multas al infractor hasta la demolición de la construcción. Por lo cual el expediente con las observaciones de Control Edilicio sigue su curso en la administración departamental.