Crimen Organizado imputó a una escribana que participó en las estafas con terrenos en Punta Negra

Tras ser formalizada, el martes 29, quedó en libertad bajo vigilancia por 180 días y se le retuvieron sus documentos de viaje; es la séptima integrante de la red delictiva que desbarató la Fiscalía de Delitos Económicos.

La causa judicial por las estafas con terrenos en Punta Negra (Piriápolis) sigue sumando imputados. La escribana que estaba requerida desde la semana pasada, de iniciales SMB, fue detenida y formalizada este martes 29, imputada como presunta coautora de “un delito de asociación para delinquir, en reiteración real, con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa”, informó la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, la justicia de Crimen Organizado le impuso medidas cautelares por el plazo de 180 días. “Debe fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal y someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se establezcan”, indica el dictamen judicial. También tiene prohibido salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine, y se le retuvieron los documentos de viaje.

Con esta formalización, suman siete las personas sometidas a la Justicia por utilizar documentos falsos para simular la propiedad de terrenos que luego comercializaban a través de la inmobiliaria de Paulo Álvez.

El jueves pasado la jueza Diovanet Olivera se expidió sobre cuatro personas. Dos fueron imputadas: el empleado de la inmobiliaria que se encargaba de captar los terrenos y que expulsaba a los ocupantes simulando ser el dueño, y la persona que proporcionó el sello y la documentación de un escribano fallecido. Ese mismo día, resultaron condenadas otras dos personas que participaron en operaciones puntuales de la maniobra, María Fernanda Muñoz y su pareja, tras alcanzar un acuerdo abreviado con la fiscalía.

El viernes fue el turno del propietario de la inmobiliaria y su esposa, Eleonora Rodríguez, quienes fueron detenidos en el aeropuerto de Carrasco al llegar de sus vacaciones en Brasil. El hombre fue imputado y cumple arresto domiciliario por 90 días, con tobillera electrónica; su esposa resultó condenada, en proceso abreviado, a cumplir una pena de 22 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

Como informó en su momento la diaria, Paulo Álvez, Eleonora Rodríguez y María Fernanda Muñoz integraron la lista 133 del Partido Nacional en las elecciones internas de 2024, acompañando la precandidatura del diputado Diego Echeverría a la Intendencia de Maldonado y la de Álvaro Delgado a la Presidencia.

La titular de esa lista fue Alicia Pimentel, funcionaria del Municipio de Piriápolis y excandidata a alcaldesa en 2020 por el sector del senador Rodrigo Blás, ahora militante de la lista 22 del mismo partido. Esta mujer es madre del empleado de la inmobiliaria imputado el jueves y también de quien resultó condenado ese día junto con su pareja, María Fernanda Muñoz.

El caso está en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo de Sandra Fleitas, que continúa la investigación. Según consignó el viernes El País la magistrada se propone investigar delitos de lavado de activos.