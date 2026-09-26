Crimen Organizado imputó a inmobiliario de Piriápolis y condenó a su esposa por maniobras con terrenos en Punta Negra

Paulo Álvez cumplirá arresto domiciliario total por 90 días y Elenora Rodríguez, una pena de 22 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

La Justicia de Crimen Organizado se expidió este viernes sobre el inmobiliario Paulo Álvez y su esposa Elenora Rodríguez –propietarios de la inmobiliaria de Piriápolis que vendía terrenos de Punta Negra con documentación falsa– detenidos el jueves en el aeropuerto de Carrasco tras su arribo desde Brasil.

El empresario fue imputado “por un delito de asociación para delinquir, en reiteración real con dos delitos de uso de documento público falso, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa”, informó la Fiscalía General de la Nación.

Se le impuso arresto domiciliario total por 90 días, con uso de tobillera electrónica, cierre de fronteras, retención de documentos de viaje y prohibición de comunicación con las demás personas mencionadas en la investigación.

En tanto, su esposa fue condenada mediante proceso abreviado por “un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con tres delitos de estafa, en calidad de coautora”. Deberá cumplir una pena de 22 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

Por otra parte, una escribana que participó en las maniobras con los terrenos se encuentra en el exterior y será detenida el domingo cuando llegue a Montevideo, informó El País. El medio agregó que la suegra de Álvez fue desvinculada del caso, “ya que participó en una venta que no se llegó a concretar”.

La causa tiene otras dos personas que ya habían sido condenadas por “un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de estafa en régimen de reiteración real, estos últimos en calidad de coautores”. La pena para ambas es de 18 meses de prisión, en régimen de libertad a prueba.

Entre las condiciones impuestas se establecieron la “presentación semanal ante la seccional policial correspondiente, prestación de servicios comunitarios, arresto domiciliario nocturno durante tres meses y cierre de fronteras durante el período de la condena”, detalló la Fiscalía.

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