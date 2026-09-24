Maldonado superó las 3.700 castraciones felinas y caninas gratuitas este año y fijó el calendario de jornadas para octubre

Tendrán lugar en San Carlos, Pan de Azúcar, Maldonado y Piriápolis, como parte del programa de bienestar animal y tenencia responsable de la intendencia; te contamos en qué puntos y cómo acceder.

La Intendencia de Maldonado (IDM) definió el calendario de jornadas gratuitas de castración canina y felina que recorrerá diversos puntos del departamento durante octubre, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el control poblacional de mascotas.

En lo que va del año se han realizado 3.791 intervenciones quirúrgicas: 2.504 de caninos (1.611 hembras y 893 machos) y 1.287 de felinos (765 hembras y 522 machos), con la meta de alcanzar las 7.000 hacia diciembre, dijo a la diaria el veterinario Matías Loureiro, responsable de la unidad de conservación y bienestar animal dependiente del departamento de Gestión Ambiental.

Esa cifra incluye tanto las 895 castraciones caninas (643 hembras y 292 machos) efectuadas en verano en el Refugio de Animales de Maldonado como las que se hicieron en las jornadas del móvil de castraciones, que comenzaron en junio. Se estima que de esta manera se evitarán más de 20.000 nacimientos, aunque “es difícil tener un dato totalmente certero”.

Loureiro informó que en los últimos años “se incrementó la demanda” y llevó a duplicar los días de castraciones felinas, equiparándolos a los dos días habituales de caninas, completando así las cuatro jornadas semanales, que van de martes a viernes. Esto responde a “las campañas de concientización impulsadas por ONG y rescatistas independientes”. Además, señaló que los recorridos del móvil se planifican en función de las zonas con “mayor densidad poblacional”.

El programa es financiado por la IDM, con una inversión de “más de 200.000 dólares al año”, y se prevé que para 2027 se llegue a unas 9.000 castraciones. No obstante, el veterinario adelantó que está próximo a firmarse un convenio con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), por el que se destinarán dos millones de pesos anuales al control reproductivo, monto que “equivaldría a 1.700 castraciones de la meta planteada”.

Este fondo proviene de una partida total de 55 millones de pesos que el INBA distribuirá entre las 19 intendencias para el plan de castraciones masivas de caninos y felinos en el país.

En esta línea, dijo que en junio pasado se firmó el convenio con el Centro Médico Veterinario de Maldonado, institución a cargo de las castraciones y del desarrollo de campañas de concientización y educación. Según la modificación presupuestal 2027-2030, aprobada este mes, la IDM destinará a este centro 37.843.768 pesos, distribuidos en 9.460.942 por cada año desde 2027 a 2030, para cumplir la meta de concretar 29.400 castraciones (8.400 anuales entre 2027 y 2029, y 4.200 en 2030).

Cronograma de octubre

El itinerario del programa móvil de octubre abarcará barrios de Maldonado, San Carlos, Piriápolis y Pan de Azúcar. La actividad destinada a felinos comenzará el jueves 1º en el comunal del Barrio Asturias de San Carlos, continuará el martes 6 en el comunal de Maldonado Nuevo (calle 5 y Libertad), el viernes 9 frente al centro comunal de La Capuera, en Piriápolis, y el martes 13 en la plaza Urbanización al Norte de Maldonado.

El cronograma para gatos y gatas proseguirá el jueves 15 en la plaza 19 de Abril de San Carlos, el martes 20 frente a la policlínica de Cerro Pelado, el viernes 23 en el comunal Belvedere de Pan de Azúcar, el martes 27 en el centro comunal del barrio Los Caracoles de Maldonado, y finaliza el jueves 29 en el comunal del balneario Buenos Aires, en San Carlos.

Castraciones caninas

Las castraciones caninas se pondrán en marcha el viernes 2 frente a la policlínica de Cerro Pelado, en Maldonado. Continuarán el miércoles 7 en el centro comunal del barrio Hipódromo, el jueves 8 en el predio ferial de San Carlos y el miércoles 14 en el centro comunal del barrio Los Caracoles.

El viernes 16, el móvil llegará al centro comunal del balneario Buenos Aires y el miércoles 21 al predio ferial del barrio Odizzio en Maldonado, mientras que el jueves 22 estará en la plaza Rodríguez Barrios de San Carlos, el miércoles 28 en el comunal de Maldonado Nuevo y el viernes 30 en La Capuera, frente al centro comunal.

Requisitos y medidas preparatorias

Para acceder al servicio es necesario agendarse previamente a través del teléfono 4224 4897, de lunes a viernes de 8.00 a 14.00. Al momento de la cita, el tenedor responsable deberá presentar su cédula de identidad vigente junto con una fotocopia y aportar una dirección de correo electrónico de contacto.

La IDM puso énfasis en el cumplimiento riguroso de las medidas preoperatorias para garantizar la seguridad de los animales durante el procedimiento quirúrgico. La mascota debe acudir con un ayuno estricto de 12 horas, tanto de alimentos sólidos como de agua.

Podrán ser intervenidos animales a partir de los seis meses de edad, y en el caso de las hembras que hayan parido, se exige que hayan transcurrido al menos dos meses desde el parto. Asimismo, se aconseja a los propietarios concurrir con una manta para abrigar al animal durante el período de recuperación posanestésica.

Para la movilidad y traslado adecuados, los perros deben llevar collar y correa. En el caso particular de los gatos, la organización exige llevarlos dentro de una bolsa de rejilla –como las utilizadas tradicionalmente para papas o cebollas–, instrumento clave que permite su manipulación segura antes de la anestesia.

La IDM aclaró que, debido a los elevados riesgos quirúrgicos y la complejidad que exige el seguimiento posoperatorio en animales con particularidades anatómicas respiratorias, no se realizarán intervenciones a perros de razas braquicéfalas (bulldog inglés, bulldog francés, boston terrier y pug).