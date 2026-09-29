Chocó contra una casa en Piriápolis y murió un hombre que viajaba como acompañante

El siniestro vial ocurrió en la tarde de este lunes; no hubo personas lesionadas.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Un hombre de 86 años murió este lunes por la tarde cuando la conductora de un auto en el que viajaba como acompañante chocó contra una casa ubicada en la esquina de Zufriategui y Piedras, en Piriápolis.

La Policía se enteró del hecho mediante un llamado al servicio de emergencias 9-1-1 y envío personal al lugar del siniestro, protagonizado por un auto Renault.

Constataron que la conductora, de 69 años de edad, resultó ilesa. Sin embargo, su acompañante, un hombre de 86 años, fue asistido por una unidad de emergencia médica, cuyo médico a cargo constató el fallecimiento.

El choque, cuya causa se investiga, provocó daños en un portón de la vivienda, pero no se registraron personas lesionadas ni en la casa ni en la vereda. Trabajó Policía Científica y se hicieron presentes jerarcas de distrito y de la Seccional 11ª del balneario.