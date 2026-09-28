Paseyro entregó 40 comodatos a familias de Los Eucaliptus en el marco del realojo y regularización del asentamiento fernandino

Además, firmó convenio con la intendencia para culminar obras en el barrio San Antonio IV y regularizar el asentamiento Halty de San Carlos.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro, entregó el viernes 40 comodatos de propiedad a las familias que recibieron las llaves de sus nuevos hogares en junio pasado, en el marco del proceso de realojo y regularización del asentamiento fernandino Los Eucaliptus, que la cartera desarrolla en coordinación con la Intendencia de Maldonado (IDM). El proyecto alcanza a 874 hogares donde viven 1.840 personas, con una inversión de la cartera de 20 millones de dólares.

Las familias beneficiarias recibieron el comodato de sus viviendas con alegría y emoción. Se trata de construcciones de dos, tres y cuatro dormitorios cuyas obras fueron ejecutadas por la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) a través del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).

Paseyro destacó que “no es solo un programa de viviendas, sino un programa de mejoramiento de la calidad de vida de la gente y de todo el barrio”, con obras de vialidad, red de agua potable y eléctrica, conexiones de saneamiento, drenaje pluvial y la rectificación de la cañada Aparicio.

Los beneficios “alcanzan no solo a las más de 176 familias que serán realojadas, sino a vecinos y vecinas que permanecen en el barrio y accederán a mejoras de sus viviendas, que incluirán baños, cocinas, cubiertas y aberturas”.

Junto con Paseyro estuvieron en el barrio el director de Dinisu, Pablo Cresci, el director general de Vivienda y Desarrollo Barrial de la IDM, Alejandro Lussich, y el coordinador general del PMB, Martín Delgado, quienes visitaron las obras que se ejecutan.

Nuevo convenio para regularizar más asentamientos

La IDM y el MVOT también firmaron un convenio para “atender las situaciones de asentamientos irregulares”, luego de la relocalización total del asentamiento Santa Mónica, el inicio de trabajos en Los Eucaliptus y las obras de infraestructura del exasentamiento San Antonio, mediante el Programa Avanzar del MVOT.

Tras una reunión con Paseyro, luego de firmar el convenio se acordó avanzar en las próximas etapas de regularización de Los Eucaliptus y en la culminación de obras en el barrio San Antonio IV.

Lussich indicó que además “está pendiente” la regularización del asentamiento Halty de San Carlos, que “por problemas de titularidad de la tierra no se pudo avanzar”, y se prevé regularizar los asentamientos El Tizón y Mario Benedetti, pero “aún no se ha planteado ningún proyecto”.

El director nacional de Integración Social y Urbana del MVOT dijo que el acuerdo “forma parte de una secuencia de convenios que se están firmando con todos los gobiernos departamentales del país”, luego de la aprobación del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat.

Pablo Cresci destacó que los programas habitacionales de vivienda con Maldonado son “históricos” y se continuará trabajando “mediante la articulación entre el MVOT, que tiene como principal competencia el aporte de soluciones habitacionales, y la IDM, que contribuye con infraestructura y terrenos para desarrollar políticas públicas de vivienda”.