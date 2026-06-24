Los Eucaliptus: Vivienda prevé invertir 20 millones de dólares en realojo y regularización del asentamiento fernandino

La ministra Tamara Paseyro estuvo en Maldonado para entregar las primeras 42 casas del proyecto que es coordinado con el gobierno departamental desde 2023.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, encabezó este martes el acto de entrega de la primera tanda de viviendas del proceso de realojo y regularización del asentamiento Los Eucaliptus, que se desarrolla en coordinación con la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM). Ubicado al norte de la capital fernandina, con 930 familias, Los Eucaliptus es considerado el mayor asentamiento del departamento tras la erradicación total del Kennedy.

En un gélido mediodía, ante un público de vecinos emocionados y autoridades departamentales lideradas por el intendente Miguel Abella, se entregaron las primeras 42 llaves. Se trata de construcciones de dos, tres y cuatro dormitorios cuyas obras fueron ejecutadas por la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), a través del Programa de Mejoramiento de Barrios.

La ministra Paseyro informó en una rueda de prensa que su cartera invertirá 20 millones de dólares en el proyecto de realojo y regularización de Los Eucaliptus, que alcanzará a “más de 870 hogares donde viven 1.840 personas”. Durante la primera etapa, que está en curso y comprende la zona Este del asentamiento, el MVOT aportará 12 millones. En la segunda, que se desarrollaría en 2027 y 2028 en los sectores más nuevos, se invertirán los ocho millones restantes, detalló.

Por su parte, el gobierno departamental proveyó tierras expropiadas en 2015 e infraestructura por tres millones de dólares y se comprometió a avanzar en el alumbrado público, las veredas y la parquización. En forma paralela al realojo, que comprende a 175 familias que viven en zonas inundables o en lugares donde se prevé la apertura de calles, también se trabaja en obras de saneamiento para transformar el asentamiento en un barrio.

El director general de Vivienda y Desarrollo Barrial de la IDM, Alejandro Lussich, señaló en su discurso que la entrega de las primeras viviendas permite seguir avanzando en las obras de infraestructura. “Hoy empieza esta etapa de realojo dentro de una regularización total que va a llevar su tiempo”, advirtió. Tanto la IDM como el MVOT esperan completar nuevas entregas en julio para alcanzar unas 120 viviendas.

Jerarcas resaltaron la “continuidad” de las políticas de Estado

El proceso de transformación de Los Eucaliptus comenzó en 2023 en la órbita del Plan Avanzar. Al asumir el nuevo gobierno, Paseyro y Abella renovaron el compromiso de trabajar en conjunto y se reunieron con los vecinos para informarles sobre el cronograma de obras, que se había retrasado debido a observaciones de OSE en cuanto a la apertura de calles por parte de la IDM.

Este martes, ambos jerarcas destacaron el compromiso de “dar continuidad a las políticas de Estado” en el territorio. Abella recordó que “se está cumpliendo una etapa que arrancó en el gobierno anterior, respetada por el gobierno que sigue, y hoy se está dando finalización con la entrega parcial de estas viviendas”.

Paseyro, en tanto, recordó que la cartera “está desde hace 20 años en Maldonado”, con la regularización de los asentamientos San Antonio I, II, III y IV, además del realojo del Kennedy. En esa línea, señaló que esto ocurrió con gobiernos nacionales de diferente signo político, lo cual tomó como ejemplo de compromiso con las políticas de Estado en materia de vivienda. “Se trata de una restitución de derechos, porque la vivienda es un derecho”, remarcó la ministra.

Además de participar en la entrega de llaves en Los Eucaliptus, Paseyro asistió a la escrituración de la cooperativa de vivienda El Tiziano. Al cierre de la jornada, concurrió como invitada a la Mesa Política del Frente Amplio, donde ofreció una puesta a punto de los planes para Maldonado y se analizó la posibilidad de continuar en otros barrios fernandinos, como el asentamiento Benedetti, indicaron a la diaria asistentes a la reunión.