De Enjoy a Fasano Península: cómo se distribuirá la inversión en el nuevo resort y qué esperar para este verano

Jerarcas del complejo hotelero y casino de Punta del Este confirmaron que “el proyecto global” tendrá una inversión de 540 millones de dólares y adelantaron cómo operarán.

Autoridades del nuevo complejo Fasano Península, hasta ahora conocido como Enjoy Punta del Este, recorrieron las obras en curso desde mayo y brindaron detalles sobre el proyecto del grupo brasileño JHSF, que adquirió el resort en abril pasado.

El director de Relaciones Institucionales y Ventas del Enjoy, Javier Azcurra, aclaró a los periodistas convocados para la ocasión que la presentación oficial se realizará cuando culmine la primera etapa de obras. En tanto, el director ejecutivo de Fasano Península, Rodrigo Galvão, dijo que las primeras dos fases implican una inversión de 130 millones de dólares dentro de un proyecto global -que incluye edificios residenciales- de 540 millones.

Además, informó que se prevé “llegar a setiembre u octubre de 2027 con la propiedad integralmente renovada” y la tercera fase que contempla las residencias; la elaboración del proyecto y el trámite de las aprobaciones correspondientes están en proceso. En este punto, destacó que “una intervención de este calibre demandaría dos años, pero JHSF resolvió comenzar la transformación tras la compra y adelantar etapas”.

El nuevo complejo, como fue anunciado en abril pasado, tendrá un spa, un shopping center, una piscina exterior y otra interior, un estacionamiento y un gimnasio; además, en hotelería se prevé tener entre 70 y 80 habitaciones -que se sumarán a las actuales- y dos nuevos restaurantes.

Para la próxima temporada estival se prevé una dotación de entre 1.200 y 1.300 trabajadores, según la cantidad de habitaciones y los servicios disponibles.

Durante la recorrida, participaron, además de Galvão y Azcurra, el gerente general del Enjoy desde mayo de 2023, Diego Berná, el director de casino de JHSF, Gustavo Barcha, y el responsable de coordinar las cuatro empresas constructoras que trabajarán. Esta semana también visitó las obras el presidente del consejo administrativo de JHSF, José Auriemo Neto. No obstante, no se permitió fotografiar ni filmar las áreas en remodelación.

Llega restaurante Bistrot Parigi y el shopping sumará 200 empleados

Al ingresar al nuevo complejo hotelero, en el hall habrá mesas y sillones y, luego, tendrá un acceso a escaleras mecánicas dirigidas a un entrepiso donde se ubicarán la recepción, la consejería y el acceso a las torres del hotel (que tendrá una entrada independiente, al igual que el casino y el shopping).

Según Azcurra, las plantas serán conectadas con escaleras mecánicas y ascensores, y en el último piso habrá un rooftop, restaurantes y otras áreas de servicios y de recreación con vista al mar. Asimismo, conservará su propuesta de espectáculos musicales, ya que el proyecto incluye un teatro o sala de shows.

Galvão dijo que donde funcionaba el restaurante Las Brisas, se instalará Bistrot Parigi, que combina la cocina francesa clásica con platos italianos vinculada al Grupo Fasano, y en otra zona dentro del área de acceso al complejo, se proyecta un lobby bar, con coctelería clásica y una carta con oferta gastronómica italiana, pensado como espacio de bienvenida, encuentro, reuniones o una pausa para tomar un café. Además de huéspedes, indicó que podrán acceder a la oferta gastronómica residentes y visitantes.

En cuanto al shopping center de tres niveles, tendrá 50 tiendas de alta gama en una primera etapa y, luego, hasta 100, algunas de ellas de entre 400 y 600 metros cuadrados. Aún no se confirmaron las marcas y tampoco se fijó fecha de inauguración. Para esta actividad, “habrá más de 200 empleados”, que alcanzarán a colaboradores del establecimiento como a personas de la comunidad.

Ovo Beach Club, destacado por sus propuestas al atardecer, estará bajo la administración de JHSF con una identidad comercial propia, por lo que “no llevará la marca hotelera Fasano”.

Para la temporada estival, habrá entre 50 y 80 habitaciones reformadas, aunque aún no definió cuándo y cuántas estarán listas, ya que “depende de la fabricación de equipamiento en el exterior, flete, trámites aduaneros e instalación”.

Cuando las habitaciones estén prontas y operativas, “la oferta hotelera se comercializará únicamente bajo la marca Fasano”, indicó. Las que no fueron reformadas “se utilizarán exclusivamente para clientes del casino”, por lo que no estarán disponibles en plataformas de reservas.

Además, en cuanto a la adaptación al modelo Fasano, habrá cambios en las tareas cotidianas. Galvão mencionó como ejemplo que la limpieza diaria de las habitaciones se hará en la mañana y en la noche para cambiar toallas, preparar las camas y atender otros detalles de la estadía. Respecto a anfitriones y personal de atención, cada trabajador deberá atender a una cantidad menor de clientes para ofrecer un servicio personalizado.

Península Casino “es un hecho” y la remodelación inicia en 2027

El director de casino de JHSF, Gustavo Barcha, anunció que el espacio destinado a juegos de azar y apuestas compartirá la propiedad con el hotel Fasano Península, pero no llevará la marca Fasano: pasará a llamarse Península Casino. De la operación del casino será responsable el grupo JHSF, aunque seguirá integrado por la empresa Baluma SA, que tendrá a Berná como gerente general y el equipo actual encargado de gestionarlo.

En 2027 iniciarán las reformas de salas, bares y clubes privados, y se prevé “completar la intervención antes de fines de ese año”. Advirtió que, el casino actual “no se va a cerrar ningún día”, mientras las obras estén en curso, porque se realizará por sectores, de modo que solo se interrumpa la actividad en las áreas que estén siendo acondicionadas.

A su vez, explicó que luego de inaugurado se mantendrá el funcionamiento habitual del casino, y que las mejoras contemplan mobiliario, equipamiento y ambientación. Por ejemplo, mencionó que se traerán piezas elaboradas artesanalmente en Italia. Sin embargo, no se hizo referencia a la licencia de juego otorgada por el Estado, según informó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, a una delegación de AFUB, durante una reunión en mayo pasado.

Azcurra, por su parte, dijo en rueda de prensa que “será un punto de inflexión como lo fue el [hotel y casino] Conrad, hace 30 años”, y “no solo es una transformación edilicia, sino un modelo de negocios que incorpora nuevas propuestas como un shopping y la remodelación del casino”. “Generará trabajo y oportunidades para Maldonado y permitirá que el turista brasileño de alto poder adquisitivo tenga una propuesta en Punta del Este”, afirmó.