Este domingo se instala el Festival Nacional del Chivito en Punta del Este

El evento se desarrollará en Gorlero, de 11.00 a 20.00, con la participación de 20 restaurantes, puestos de emprendedores locales, zona de juegos y shows musicales.

La Fiesta Nacional del Chivito, que celebra al plato identitario del balneario, se instalará este domingo en la calle Gorlero tras ser reprogramada por motivos climáticos. A partir de las 8.00 se cerrará el tránsito para los vehículos mientras se ultiman detalles para el inicio de la fiesta, que se desarrollará de 11.00 a 20.00.

El alcalde del Municipio de Punta del Este, Javier Carballal, aspira a que el evento se convierta en “la fiesta de Punta del Este” tras la exitosa prueba piloto realizada en 2025 para sondear el interés de la población y del sector gastronómico en incorporarlo al calendario de actividades por el Día del Patrimonio.

Durante la jornada habrá plaza de comidas –con opciones de diferentes carnes– con puestos de 12 restaurantes que ya participaron del festival de 2025 y ocho espacios cedidos a la Corporación Gastronómica de Punta del Este para presentar otras propuestas. En total, participarán 20 establecimientos que impondrán su estilo al plato más tradicional del balneario y también reconocido a nivel nacional.

Además, habrá degustación y venta de productos artesanales, entre los que se destacan dulces, cervezas tradicionales y vinos, una zona de juegos infantiles y espectáculos musicales.

Que Punta del Este sea la sede de este primer evento de corte nacional no es casualidad. Cuentan los lugareños que el plato nació en 1944, del ingenio del pionero Antonio Carbonaro, propietario del bar El Mejillón.

El gastronómico intentó complacer el paladar de una clienta que llegó en busca de carne de chivo, pero ya la cocina había cerrado y Carbonaro decidió mezclar roseta de pan francés, manteca, un churrasco de lomo y una feta de jamón, ya que no tenía el alimento solicitado. Con el transcurso de los años, se añadieron otros ingredientes como lechuga, tomate, huevo y se consolidó el plato conocido hoy como chivito.

Otra apuesta a la cultura gastronómica local

El Festival Nacional del Chivito se suma así a otra fiesta gastronómica que se consolida en el balneario: Pacto Oceánico del Este, una propuesta que busca vincular la pesca artesanal con la gastronomía local y que se extiende más allá de la oferta de los restaurantes.

“El objetivo es generar conciencia sobre la importancia de la pesca artesanal y sus productos a residentes y visitantes, así como promover el consumo de pescado y la gastronomía del territorio”, expuso la Corporación Gastronómica de Punta del Este, organizadora del evento junto al Instituto Uruguayo Gastronómico.

En la glorieta del puerto, los asistentes pudieron disfrutar de platos elaborados con pesca local –como croquetas, empanadas, ceviche, cazuelas– y de vinos de las bodegas Garzón, Alto de la Ballena y Bouza.

Pero no es la única actividad del Pacto Oceánico del Este; el proyecto desarrolla distintas acciones de sensibilización a lo largo del año, entre las que se destacan jornadas en escuelas públicas de todo el departamento, donde los asistentes tienen la oportunidad de conocer más sobre el pescado, su consumo y sus posibilidades gastronómicas. Niños y jóvenes se acercan a este alimento y, en muchos casos, lo prueban por primera vez.