Saneamiento en Punta del Este: autoridades de la UGD-OSE informaron a vecinos sobre el cronograma de obras

El desarrollo del proyecto, cuya primera etapa irá hasta el 15 de diciembre, incidirá en la vida cotidiana de unas 6.000 familias y es necesario coordinar las intervenciones, dijo el director Jesús Bentancur.

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La primera etapa de las obras de saneamiento de Punta del Este comenzó en agosto y culminará el 15 de diciembre, informó el director de la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE, Jesús Bentancur, en una reunión solicitada por vecinos del balneario para conocer el plan del organismo.

Bentancur dijo en una rueda de prensa que el proyecto incidirá en alrededor de 6.000 familias, por lo cual es esencial la coordinación con los vecinos para que “las intervenciones se desarrollen de forma orgánica sin afectar la cotidianeidad de los residentes” estables.

El alcalde del Municipio de Punta del Este, Javier Carballal, acotó que esa coordinación vecinal será necesaria durante el desarrollo de los trabajos, debido a que “habrá calles que pueden permanecer cerradas o con dificultades de acceso”.

Esta etapa abarca ocho kilómetros de red y comprende a los barrios Jardines de Córdoba, Marly, Beverly Hills, Deauville y Lugano. Una vez instalada la red y habilitadas las conexiones, los vecinos tendrán un plazo de un año para realizar la conexión sin costo, detalló Bentancur.

También consideró que la obra de extensión de la red tendrá “un impacto ambiental positivo”, dado que contribuirá a erradicar la utilización de pozos negros que contaminan las napas freáticas.

El jerarca recordó que todo el proyecto involucra a 15 barrios del balneario esteño (entre 80 y 90 kilómetros de saneamiento) e implica “una inversión de 15 millones de dólares” obtenidos del fideicomiso de 55 millones de dólares aprobado en 2024, pagadero con los ingresos de la tarifa 9 (que OSE aplica a los usuarios de la zona balnearia).

En la reunión también participaron el gerente general de UGD-OSE, Hugo Trías, y el director general del Departamento de Obras de la Intendencia de Maldonado, Guillermo López.