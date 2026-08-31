Nuevas obras de saneamiento en Punta del Este alcanzarán a 15 barrios hacia 2029, según OSE y la Intendencia de Maldonado

Demandarán “una inversión de 10,5 millones de dólares” y se cubrirán con el fideicomiso aprobado por la Junta Departamental en 2024.

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Quince barrios de Punta del Este contarán con obras de saneamiento para 2029, según informaron jerarquías de la Intendencia de Maldonado (IDM), OSE y el municipio local en una conferencia de prensa. La primera etapa comprende a los barrios Jardines de Córdoba, Marly, Beverly Hills, Deauville y Lugano.

Los trabajos, que demandarán una inversión de 10,5 millones de dólares, son parte del paquete departamental a financiar mediante el fideicomiso de 55 millones de dólares aprobado en 2024, pagadero con los ingresos de la Tarifa 9 (que OSE aplica a los usuarios de la zona balnearia).

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, detalló que las obras se desarrollarán durante 18 meses, contemplando una pausa durante la temporada estival. Una vez concluidos los trabajos, los vecinos tendrán un año para conectarse.

El intendente Miguel Abella reiteró su intención de duplicar el fideicomiso vigente con el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), adelantada al presentar el plan de obras para San Carlos, meses atrás.

Con esto prevé financiar obras de saneamiento en las zonas costeras, dado que el fideicomiso solo cubre el 45% de la inversión necesaria para todo el departamento.